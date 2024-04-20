Страшнішого немає: українська актриса розповіла про зрадницю Байрак

Українська актриса Леся Самаєва прокоментувала поведінку зрадниці Байрак.

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Українську актрису обурила позиція Байрак / Колаж Главред, фото Tochka.net

Українська актриса Леся Самаєва розповіла, чому з огидою згадує роботу з деякими російськими артистами.

Як розповіла вона в інтерв'ю Обозревателю, її особливо обурює режисер-зрадниця Оксана Байрак. За словами української акторки, така проросійська позиція Байрак їй така позиція абсолютно незрозуміла, тим паче, що режисерка має українське коріння і проживала тривалий час в Україні, але все одно стала на бік ворога.

"Ну, це чиста запроданка, а страшніше за це нічого не може бути. Якщо зраджує чужа людина, то не так боляче, бо вона іншого менталітету, виховання. А коли свої виявляються з гнильцею, це дуже важко прийняти", - поділилася Самаєва.

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Хто така Оксана Байрак Оксана Байрак - кінорежисерка, сценаристка, акторка, продюсерка, телеведуча та авторка-виконавиця. У війні Росії проти України, українка Байрак стала на бік Росії.

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Нагадаємо, ще до повномасштабної війни в Україні Оксана Байрак заступилася за Сніжану Єгорову, яка підтримала Путіна. Її режисер вважає розсудливою людиною, а інших - гієнами.

Пізніше про зраду Бай рак публічно висловилася українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна", Наталка Денисенко. Між нею та режисеркою відбулася неприємна розмова.

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