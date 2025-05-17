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Трамп зробив заяву про Зеленського і Путіна та розкрив плани США щодо Росії

Андрій Ганчук
17 травня 2025, 08:43
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Трамп припустив посилення санкцій проти Росії.
Трамп зробив заяву про Зеленського і Путіна та розкрив плани США щодо Росії
Трамп розкритикував Зеленського і вважає, що Путін нібито хоче закінчити війну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Кремль, Білий дім

Головне із заяви Трампа:

  • У Зеленського "немає козирів"
  • Путін "хоче завершити війну"
  • Якщо не буде угоди, США посилять санкції проти РФ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп за підсумками перемовин України та агресора Росії в Стамбулі заявив про нібито прагнення глави Кремля Володимира Путіна до домовленостей. Головною перешкодою до миру він назвав не Путіна, а відсутність, мовляв, козирів, у Володимира Зеленського. Трамп не хоче, але застосує, якщо буде потрібно, санкції проти покупців російської нафти.

"У нього немає козирів"

В інтерв'ю програмі Special Report на телеканалі Fox News журналіст запитав у Трампа, чи вважає американський президент Путіна - головною перешкодою для досягнення миру. Проте глава Білого дому не став критикувати очільника Кремля, і замість цього змістив акцент на критику президента України Володимира Зеленського.

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"Послухайте, у мене була досить важка розмова із Зеленським, тому що мені не сподобалося, що він сказав. І він не полегшував справу. Я завжди говорив: у нього немає козирів. І їх дійсно немає", - сказав Трамп.

"Вони були б у Києві через п'ять годин"

Ведучий нагадав Трампу про його допис у соцмережі зі зверненням до Путіна, що звучав - "Володимире, зупинись", але Трамп усе ж таки не став напряму звинувачувати Путіна у продовженні війни.

Навпаки, Трамп вважає, що Путін, мовляв, втомився від війни і хоче перемовин.

"Він зараз виглядає не дуже добре. А йому хочеться виглядати добре. Не забувайте, все мало закінчитися за тиждень. Якби він не загруз у багнюці з тими танками, вони були б у Києві через п'ять годин", - вважає Трамп.

"Не може бути зустрічі без мене"

Крім того, Трамп стверджує, що за його участі нібито вдасться досягти угоди з Путіним.

"Не може бути зустрічі без мене, тому що, як на мене, без мене угода не пройде. У мене дуже хороші стосунки з Путіним. Я думаю, ми досягнемо угоди", - "запевнив" Трамп.

Трамп готовий посилити санкції проти Росії

Також президент США додав, що якщо дипломатія провалиться, він готовий посилити економічний тиск проти Росії.

Зокрема йдеться про санкції проти покупців російської нафти та інших енергоресурсів. Ініціативу пропонує група сенаторів на чолі з Ліндсі Гремом.

"Я використаю це, якщо буде потрібно. Але я б не хотів. Якщо ми не укладемо угоду, я це зроблю. Це було б нищівно для Росії, тому що у них проблеми з економікою. Ціни на нафту низькі. Це змінить ситуацію", - наголосив Дональд Трамп.

санкции
Коротко про санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Перемовини у Стамбулі - головне новини:

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 16 травня, Україна і Росія вперше за 3 роки провели прямі переговори. Делегації домовилися про обмін полоненими. Російські представники "взяли до відома" запит Києва про прямі перемовини на рівні Зеленського і Путіна. Припиняти вогонь Москва відмовилася.

Журналіст видання The Economist Олівер Керрол повідомив, що під час перемовин Росія вибухнула погрозою захопити ще дві області України - Харківську та Сумську. Публічно цього не звучало, але пізніше пропагандист РФ Євген Попов озвучив таку інформацію в ефірі "Россия 1", підкресливши, що про це повідомило інформоване джерело.

Пізніше в Bloomberg опублікували низку ультимативних "вимог" до Києва з боку Москви. Зокрема, Кремль "хоче", щоб Україна закріпила нейтральний статус держави, відмовилася від вимог до Росії щодо репарацій, а також визнала анексію Криму, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

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Що таке Fox News?

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України переговори в Стамбулі
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