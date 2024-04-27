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Зірка серіалів розкрила несподівані факти про режисерку Байрак, яка втекла до РФ

Дмитро Відоменко
27 квітня 2024, 02:00
Українська акторка Анастасія Зюркалова, зірка фільмів "Жіноча інтуїція" та "Аврора", розповіла, чи спілкується з Оксаною Байрак, яка втекла до РФ.
Байрак, актриса
Як каже Анастастія Зюркалова, з втікачкою-режисеркою Оксаною Байрак вона не спілкується / колаж Главред, фото УНІАН

Українська акторка та зірка фільмів і серіалів Анастасія Зюркалова розповіла, як наразі ставиться до своєї колишньої колеги - режисерки та продюсерки Оксани Байрак, яка виїхала в країну-агресор РФ і нічого не згадує про війну, яку путінський режим розв'язав після України. Як зізнається актриса в інтерв'ю Аліні Доротюк, вона припинила спілкування зі скандальною Байрак ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Ми не спілкувалися вже років 15-18. Після того, як я востаннє знялася в її фільмі, ми не спілкувалися зовсім. Просто припинилося спілкування. Я не можу щось коментувати про її позицію. По-перше, я не дуже стежу за її творчістю та її висловлюваннями, але знову ж таки, це її свідомий вибір", - каже Зюркалова.

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Крім того, артистка пояснила, чому свого часу перестала отримувати будь-які пропозиції від зрадниці зіграти в її фільмах або серіалах.

"Можливо, я була в перехідному віці. Коли я вже і не дитина, яку всі звикли бачити, і ще не в тому віці, щоб грати персонажів, які там, наприклад, шукають кохання. Друга причина - вона тоді розлучалася з чоловіком. І в мене була одна роль у серіалі, який зняв її чоловік. І, можливо, це їй якось її зачепило, не знаю. У нас не було жодних конфліктів. Шляхи розійшлися", - підсумувала артистка.

Хто така Оксана Байрак

Оксана Байрак - кінорежисерка, сценаристка, акторка, продюсерка, телеведуча та авторка-виконавиця. У війні Росії проти України, українка Байрак стала на бік Росії.

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