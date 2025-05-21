Відомий банк урізав ліміти на перекази: скільки можна відправити з 1 червня

Українські банки спільно домовилися знизити ліміти на перекази для фізичних осіб.

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Ліміти на перекази зменшили / колаж: Главред, фото: УНІАН

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З 1 червня максимальна сума переказів між рахунками фізосіб по Україні зменшується до 100 000 грн

Цей ліміт стосується переказів за номером картки, телефону, а також за реквізитами IBAN

З червня 2025 року в Україні набуде чинності нове обмеження на грошові перекази між фізичними особами. Банки домовились про зменшення ліміту з 150 до 100 тисяч гривень. Першим про це почав повідомляти своїх клієнтів ПриватБанк через систему Приват24, повідомляє РБК.

Як зазначено в повідомленні, новий ліміт охоплює всі види переказів між громадянами — як за номером картки чи телефону, так і через реквізити IBAN.

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Втім, обмеження не стосуються операцій, які не пов’язані з переказами третім особам.

Сюди належать:

зняття готівки;

оплата товарів та послуг;

комунальні платежі;

транзакції між власними рахунками;

інвестування в облігації;

платежі на рахунки компаній.

У разі необхідності переказати більшу суму, банк вимагатиме документальне підтвердження доходу або довідку про волонтерську діяльність.

Нагадаємо, що з лютого 2025 року банки України ввели нові правила фінансового моніторингу: для клієнтів з низьким і середнім рівнем ризику діяв ліміт у 150 тисяч гривень на операції фізичних осіб — як за картками, так і за рахунками IBAN.

Ліміти на перекази банків - що відомо

Як писав Главред ще в грудні, в Україні можуть ввести новий ліміт на переказ коштів. Мова йде не лише про перекази з картки на картку, а й про перекази IBAN.

Згодом в НБУ сказали, кому "світять" обмеження. Повідомлялися, що ліміти на перекази "з картки на картку" стосуватимуться лише 1% клієнтів банків.

Заступник виконавчого директора НАБУ Дмитро Глінський згодом заявив, що ліміт на карткові перекази можуть скасувати. Однак це можливо лише за умови, що банки навчаться самостійно виявляти "ризикових" клієнтів.

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Що відомо про ПриватБанк? ПриватБанк — найбільший за розмірами активів український банк і лідер роздрібного банківського ринку України, зареєстрований 19 березня 1992 року. Одним із перших запровадив в Україні сучасні цифрові банківські послуги та унікальні технологічні рішення, що дозволяють клієнтам користуватися більшістю послуг дистанційно через Приват24. Ініціатором створення, його першим головою правління був український бізнесмен та політик Сергій Тігіпко, пише Вікіпедія.

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