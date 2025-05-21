Померла легендарна голлівудська актриса, яку називали "королевою крику"

Ви дізнаєтеся:
- У якому віці померла Кетлін Г'юз
- У яких проєктах брала участь акторка
Пішла з життя голлівудська акторка Кетлін Г'юз, відома як одна з перших "королев крику". Про її смерть повідомляє видання Variety з посиланням на друга артистки.
За інформацією джерела, Г'юз померла 19 травня. Їй було 96 років.
Справжнє ім'я актриси з німецьким корінням - Елізабет Маргарет фон Геркан. Вона народилася в Голлівуді і закінчила Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі. У 1948 році Кетлін підписала контракт зі студією 20th Century Fox, який приніс їй славу зірки гостросюжетних фільмів. Незабаром її стали вважати однією з "королев крику" - актрис, які знімаються в амплуа жертви з характерними сценами крику від жаху на великих планах.
За свою кар'єру Г'юз знялася в кількох десятках картин, серед яких культовий фільм "Воно прийшло з космосу", що став класикою науково-фантастичного кіно. Також вона грала в "Чортовій службі в госпіталі МЕШ", серіалах "Місія нездійсненна" і "Перрі Мейсон".
Чоловік - актор і сценарист Стенлі Рубін, співпродюсер стрічки Іствуда "Білий мисливець, чорне серце". Вона вийшла за нього заміж 1954 року. У пари народилося четверо дітей - Мітчелл (1956), Крістоф (1958), Анджела (1964) і Майкл (1966). Шлюб тривав 60 років аж до смерті Рубіна 2014 року у віці 96 років.
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Що означає "королева крику"
"Королева крику" (scream queen) - амплуа акторки, здебільшого - жанрового кіно, яка грає роль жертви. Причому основу формату було закладено ще в німих фільмах 1920-х. Перша "повноцінна королева крику" - Фей Рей з "Кінга Конга" 1933 року.
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