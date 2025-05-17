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Зустріч Зеленського з Путіним і перемовини: у Кремлі зробили заяву

Андрій Ганчук
17 травня 2025, 11:42оновлено 17 травня, 12:18
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Росія і Україна обміняються переліком умов для припинення вогню, Москва підготує свій варіант.
Зустріч Зеленського з Путіним і перемовини: у Кремлі зробили заяву
Путін і Зеленський можуть зустрітися, якщо делегації досягнуть певних домовленостей - Пєсков / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Кремль

Кремль припускає зустріч Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, якщо делегації двох країн досягнуть певних домовленостей. Робота делегацій буде продовжена. Спочатку треба виконати домовленості, яких досягли в Стамбулі, включно з обміном полоненими 1 000 на 1 000 осіб. Про це заявив кремлівський представник Дмитро Пєсков.

Як повідомляють пропагандисти РИА Новости, він прокоментував перемовини в Стамбулі і заявив, що Москва готова продовжувати контакти.

"Робота з українського врегулювання буде продовжена", - сказав Пєсков.

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Обмін полоненими

Москва згодна на обмін полоненими з Україною.

"Насамперед належить виконати домовленості, досягнуті в Стамбулі, включно з обміном полоненими 1 000 на 1 000", - каже Пєсков.

Припинення вогню

Також він уточнив, що сторони обміняються умовами для припинення вогню.

"Росія і Україна домовилися обмінятися переліками умов для припинення вогню, робота ведеться", - додав представник Кремля.

Зустріч Зеленського і Путіна

Крім того, у Кремлі стверджують, що зустріч Путіна і Зеленського можлива, але за "певних домовленостей делегацій".

"Зустріч Зеленського і Путіна можлива при досягненні певних домовленостей делегацій двох країн", - заявив Пєсков.

"Вимога щодо територій"

Також він відповів на запитання про те, чи "вимагала" Росія від Києва вивести війська з українських Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Ні, ми не будемо коментувати жодні умови. Я ще раз повторюю, переговори ведуться і повинні вестися абсолютно за закритими дверима. Це в інтересах результативності цих переговорів. Тому всі такі "сливи" ми коментувати не будемо", - зазначив Пєсков.

Перемовини в Стамбулі - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, 16 травня відбулися перші за три роки прямі перемовини України і Росії. Делегації домовилися про обмін полоненими. Росіяни "взяли до відома" запит Києва на зустріч Зеленського і Путіна. Москва відмовилася припиняти вогонь.

Росія на перемовинах погрожувала Україні захопленням Харківської та Сумської областей, написав журналіст The Economist Олівер Керрол. Публічно Москва цього не озвучувала, проте пропагандист Россия 1 Євген Попов підтвердив відомості з посиланням на "інформоване джерело".

Пізніше у ЗМІ з'явилися так звані вимоги Москви до Києва. Як написали журналісти Bloomberg, Кремль "хоче", щоб Україна стала нейтральною і погано озброєною країною, відмовилася від вимог до Росії щодо репарацій, а також визнала анексію Криму, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

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Хто такий Дмитро Пєсков?

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Пєсков війна Росії та України переговори в Стамбулі
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