"Гієни позначають свій соціальний статус": Байрак заступилася за Єгорову, яка підтримала Путіна

Оксана Байрак заступилася за Єгорову, яка підтримала Путіна/ instagram.com/ksanabayrak/, УНІАН, facebook.com/snezhana.egorova.9

Відомий український режисер Оксана Байрак вирішила підтримати актрису Сніжану Єгорову, яка оскандалилася через Володимира Путіна.

Багато користувачів Мережі висловили своє обурення через пости Єгорової, в яких вона висловила підтримку російському президенту, але Оксана Байрак вирішила заступитися за ведучу.

Режисер назвала Єгорову "розсудливою людиною", а тих, хто її розкритикував, — "зграєю гієн".

"Ти - найкраща мама на світі! Космічна! Безмірно любляча! Розсудлива! А зграя гієн... До речі, мінімальне уточнення - дослідники виявили, що гієни позначають свій соціальний статус за допомогою характерних звуків, що нагадують регіт або хихикання, які вони видають зазвичай при бійках за здобич... Так ось, нехай вони гавкаюче хіхікають у своєму бажанні вхопити себе ж за облізлі хвости, все своє нікчемне життя. Вірніше існування. Заздрячи тобі - істинній зірці. Безмірно шкода, тільки, що своєю здобиччю вони вибрали Стаську...",- написала Оксана Байрак.

Пізніше режисер в Instagram-stories додала, що підтримала Єгорову, як маму п'ятьох дітей. Вона заявила, що її висловлювання не стосуються політичних поглядів.

Нагадаємо, раніше в мережі розгорівся скандал через пост Сніжани Єгорової в Facebook, в якому вона підтримала Володимира Путіна.

facebook.com/snezhana.egorova.9

Раніше скандально відома київська викладачка Київського університету імені Драгоманова Євгенія Більченко заявила про готовність "померти за російський світ". Про це вона заявила під час хвастощів своїм весіллям в Санкт-Петербурзі.