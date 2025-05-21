'Українці мають зрозуміти': названо головну і єдину умову завершення війни

Жоден західний політик чи країна не зможе закінчити війну РФ проти України, все залишається в руках виключно України, зазначив аналітик.

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Названо головну і єдину умову завершення війни / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

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Росія визнає лише мову сили

Країни Заходу та США не намагаються примусити Росію до припинення війни

Кінець війни залежить лише від України та українців

Наразі не можна прогнозувати закінчення війни Росії проти України в найближчі перспективі. Всі можливі сценарії подальших мирних переговорів та ситуація на фронті вказують на неможливість припинення бойових дій на даному етапі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, Росія визнає лише силу, отже вести з нею діалог у дипломатичному чи миротворчому тоні марно. Однак, на жаль, ключові західні союзники України, зокрема США, фактично ігнорують можливість силового тиску на Москву для припинення війни. У підсумку, все залежить винятково від зусиль самої України.

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"Слід усвідомити: ні миру, ні перемир'я не буде - це все фантазії. Хоча навіть зараз, на 11 рік війни, деякі люди досі живуть у "рожевих окулярах". Ніхто, крім нас, не покладе цьому край. Не прийде ніякий хлопець із Нью-Джерсі чи ковбой із Техасу і не врятує нас. Це тільки наша справа. Тільки ми можемо себе врятувати і перемогти ворога", - вказав він.

Коваленко наголосив, що Захід може надавати допомогу у вигляді техніки та технологій, але завершити війну дипломатичним шляхом або шляхом введення іноземного військового контингенту нереально.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська на Харківському напрямку постійно здійснюють ротації штурмових підрозділів, а також активно стягують резерви в районах Вовчанська та Дворічного. Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, єдиним регіоном, який російська армія теоретично може повністю захопити до кінця року, залишається Луганська область — там окупанти мають шанс вийти на її адміністративні межі.

Водночас начальник штабу 13-ї бригади оперативного призначення "Хартія" Андрій Помагайбус попередив, що противник, ймовірно, готується до нової фази наступу на Харківському напрямку. Українські сили вже фіксують скупчення російського особового складу неподалік від кордону.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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