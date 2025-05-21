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"Українці мають зрозуміти": названо головну і єдину умову завершення війни

Юрій Берендій
21 травня 2025, 18:52
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Жоден західний політик чи країна не зможе закінчити війну РФ проти України, все залишається в руках виключно України, зазначив аналітик.
'Українці мають зрозуміти': названо головну і єдину умову завершення війни
Названо головну і єдину умову завершення війни / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росія визнає лише мову сили
  • Країни Заходу та США не намагаються примусити Росію до припинення війни
  • Кінець війни залежить лише від України та українців

Наразі не можна прогнозувати закінчення війни Росії проти України в найближчі перспективі. Всі можливі сценарії подальших мирних переговорів та ситуація на фронті вказують на неможливість припинення бойових дій на даному етапі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, Росія визнає лише силу, отже вести з нею діалог у дипломатичному чи миротворчому тоні марно. Однак, на жаль, ключові західні союзники України, зокрема США, фактично ігнорують можливість силового тиску на Москву для припинення війни. У підсумку, все залежить винятково від зусиль самої України.

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"Слід усвідомити: ні миру, ні перемир'я не буде - це все фантазії. Хоча навіть зараз, на 11 рік війни, деякі люди досі живуть у "рожевих окулярах". Ніхто, крім нас, не покладе цьому край. Не прийде ніякий хлопець із Нью-Джерсі чи ковбой із Техасу і не врятує нас. Це тільки наша справа. Тільки ми можемо себе врятувати і перемогти ворога", - вказав він.

Коваленко наголосив, що Захід може надавати допомогу у вигляді техніки та технологій, але завершити війну дипломатичним шляхом або шляхом введення іноземного військового контингенту нереально.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська на Харківському напрямку постійно здійснюють ротації штурмових підрозділів, а також активно стягують резерви в районах Вовчанська та Дворічного. Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, єдиним регіоном, який російська армія теоретично може повністю захопити до кінця року, залишається Луганська область — там окупанти мають шанс вийти на її адміністративні межі.

Водночас начальник штабу 13-ї бригади оперативного призначення "Хартія" Андрій Помагайбус попередив, що противник, ймовірно, готується до нової фази наступу на Харківському напрямку. Українські сили вже фіксують скупчення російського особового складу неподалік від кордону.

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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війна в Україні Олександр Коваленко
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