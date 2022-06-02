"Вона заявляє, що Україна винна в цій війні": Денисенко розповіла про зраду Байрак

Денисенко розповіла про зраду Байрак / скріншот

Українська актриса Наталка Денисенко заявила, що українська режисер, сценарист і продюсер Оксана Байрак назвала росіян "братнім народом", а винуватцями війни вважає українців.

В інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк Денисенко розповіла, що в перші дні вторгнення російських окупантів написала Байрак, але та заблокувала її.

"Оксана Байрак мене заблокувала відразу, коли я їй написала ще на початку війни: "що ви говорите?". Вона заявляє, що Україна винна в цій війні. І "ми повинні бути з братнім народом разом" і все таке. Цим повинні вже займатися СБУ. Якщо людина заявляє, що Україна повинна бути окупована Росією, то за це повинна бути кримінальна відповідальність, тому що це зрада державі. Я не знаю, як це назвати по-іншому. І нічого не змінилося. Це куленепробивні люди. Однак зараз вже потроху в Росії "розкриватися карти" і багато хто починає щось розуміти", - зізналася актриса.

Також Денисенко зазначила, що таким людям як Байрак не місце в Україні.

читайте такожХаратьян - не ворог народу: Оксана Байрак заступилася за актора через його заборону на в'їзд в УкраїнуВарто нагадати, що раніше Оксана Байрак вирішила підтримати актрису Сніжану Єгорову яка оскандалилася через Володимира Путіна.

Багато користувачів мережі висловили своє обурення через посади Єгорової, в яких вона висловила підтримку російському президенту, але Оксана Байрак назвала її "розсудливою людиною".

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