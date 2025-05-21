Коли садити капусту у відкритий грунт у травні - точні дні для небаченого врожаю

Про що йдеться у матеріалі:
- Коли садити капусту у відкритий ґрунт у травні
- Який сприятливий день для посадки капусти
- Коли висаджувати розсаду капусти у відкритий ґрунт в Україні
Посадка капусти у відкритий ґрунт у травні — важливий етап для отримання щедрого врожаю. Правильний вибір дати з урахуванням місячного календаря, сорту рослини й погодних умов значно підвищує шанси на успіх. Блогерка, авторка YouTube-каналу "Місячна країна" розповіла про сприятливі дні для висадки розсади.
Главред з'ясував, коли садити капусту в травні 2025.
Коли садити капусту у відкритий ґрунт 2025 року - коли садити капусту у травні за місячним календарем
Авторка каналу "Місячна країна" рекомендує орієнтуватися на фази місяця та знак зодіаку, у якому він перебуває.
"1 травня з 10:30, 2 та 3 травня до 14:30 — це зростаючий місяць у Раку, найпліднішому, найпродуктивнішому знаку зодіаку. Він дає рясний та смачний урожай, а ще сприяє розвитку низькорослих рослин, таких як капустяні", - вказує вона.
Дивіться відео про те, коли саджати капусту у відкритий ґрунт за місячним календарем:
Також сприятливими для посадки розсади у травні будуть:
- 8, 9, 10 травня – місяць у Терезах:
"Середній за родючістю знак дає гарний врожай, а ще стійкість до шкідників та хвороб".
- 11 травня – місяць у Скорпіоні:
"Дуже родючий знак, який дає гарний врожай, що добре зберігається. Велику капусту з яскраво вираженим смаком".
- 29–30 травня – знову місяць у Раку:
"У саджанців буде гарне міцне коріння, капуста буде соковита і дасть рясний та смачний врожай".
Під ці дати можна висаджувати всі види капусти: білокачанну, броколі, цвітну, кольрабі, пекінську, червону, савойську та брюссельську.
Про канал "Місячна країна"
"Місячна Країна" — український YouTube-канал, що спеціалізується на місячних прогнозах, календарях та порадах, заснованих на місячному календарі. Канал пропонує рекомендації щодо сприятливих днів для посіву та догляду за рослинами, а також інші корисні поради для садівників та городників. Наразі підписниками каналу є майже 32 тисячі користувачів.
Коли висаджувати розсаду у відкритий ґрунт за температурою
Блогерка з каналу "Корисні Корисності" пояснює, що погодні умови — не менш важливі за календар.
"Висаджувати ранню капусту у відкритий ґрунт можна після того, як вночі становиться стабільно плюсова температура 8–10 градусів. Орієнтовно це кінець квітня – початок травня", - пояснює вона.
Дивіться відео про те, як правильно висадити капусту:
Середньо- та пізньостиглі сорти слід висаджувати пізніше.
"Середина травня — для середньостиглих сортів, а пізні сорти — в кінці травня або на початку червня", - йдеться у відео.
Як має виглядати готова до висадки розсада
За її словами, щоб розсада успішно прижилася, вона повинна бути достатньо розвиненою.
"До моменту висадки розсади у відкритий ґрунт на рослині повинно сформуватися не менше 4–5 справжніх листочків. Вік розсади — орієнтовно 5–7 тижнів", - радить блогерка.
Перед пересадкою обов’язкове загартування.
"За 2 тижні до висадки починаємо загартовувати рослини… За 2–3 дні до пересадки залишаємо розсаду на вулиці на весь день. Загартовані таким чином рослини легше переносять стрес, пов’язаний зі зміною місця вирощування", - стверджується у відео.
Як правильно садити картоплю у відкритий грунт
"Найбільше всього капуста любить посадку в болото… Капусту можна висаджувати на 1–2 см глибше, ніж вона росла до цього. Це допоможе сформувати міцну кореневу систему", - ділиться блогерка.
Що кидати в лунку при посадці капусти
"На дно кожної ями сиплемо по декілька гранул добрива курник або по 2–3 грами нітроамофоски, жменьку попелу та трохи біогумусу або перегною", - вказує вона.
Важливо не засипати точку росту та ретельно ущільнити ґрунт навколо рослини.
Як доглядати за капустою після посадки
"Якщо в перші дні після посадки стоїть спека або ви не загартовували розсаду — обов’язково притягніть посадку білим агроволокном. Також варто обприскати рослини антистресовими препаратами, такими як Епін або Мегафол", - говорить вона.
Авторка YouTube каналу робить висновок, що за правильного підходу правильно висаджена розсада капусти майже не помічає пересадки, одразу йде в ріст і за декілька тижнів вже починає формувати качани.
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