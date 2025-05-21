Чому у травні 2025 нарахували менший розмір субсидії: українцям дали пояснення

Громадян закликають оновлювати свої дані, що можуть впливати на призначення допомоги.

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Субсидія за квітень зменшилась / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко про головне:

Зменшення розміру субсидій у травні пов'язане з тим, що виплати нараховувалися за квітень

Субсидія за квітень розраховується лише за 15 днів опалення, що призводить до меншої суми

У травні українці помітили зменшення розміру житлових субсидій, що пов’язано з особливостями розрахунку допомоги за квітень. Як пояснює Пенсійний фонд України, квітень є перехідним місяцем — опалення в цей період нараховується лише за першу половину місяця, з 1 по 15 число. Саме тому обсяг виплати виявився нижчим, ніж за повний опалювальний місяць.

Офіційно опалювальний сезон в Україні триває з 16 жовтня по 15 квітня. Тож квітнева субсидія враховує тільки 15 днів споживання тепла, що й відобразилось на травневій виплаті.

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Така схема діє для всіх типів опалення — централізованого, автономного чи індивідуального — і базується на встановлених соціальних нормах.

Житлова субсидія в Україні розраховується по сезонах:

опалювальний сезон: з 1 жовтня до 30 квітня;

неопалювальний сезон: з 1 травня до 30 вересня.

Кому призначається житлова субсидія / Інфографіка - Главред

Фактичне опалення, однак, часто починається лише з 16 жовтня і триває до 15 квітня. Тому виплати у жовтні та квітні завжди менші — вони охоплюють лише половину місяця.

У ПФУ наголосили: зниження — тимчасове і пов’язане з сезоном. Субсидії не скасовуються й не скорочуються.

У травні стартував неопалювальний сезон, тож розрахунки субсидій здійснюються лише на оплату послуг без урахування опалення.

Пенсіонерам і пільговикам рекомендують уважно стежити за офіційною інформацією та вчасно оновлювати дані, що можуть впливати на призначення допомоги.

Субсидії для українців - останні новини за темою

Як повідомляв Главред раніше, житлові субсидії призначають цілий рік. Виплата призначається з місяця звернення, а розраховується двічі на рік.

Водночас влада змінила умови субсидій для переселенців. Тепер оновлений порядок спрямований на підвищення доступності допомоги.

В той же час попереджалося, що українцям можуть скасувати автоматичне нарахування субсидій. Декому потрібно буде подати нову заяву.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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