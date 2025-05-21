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Долар раптово пішов у піке, євро злетів: новий курс валют

Руслана Заклінська
21 травня 2025, 15:55
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Долар падає другий день поспіль, свідчать дані НБУ.
Долар раптово пішов у піке, євро злетів: новий курс валют
Долар дешевшає другий день поспіль / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 22 травня
  • Який курс євро встановив НБУ
  • Що відбувається на міжбанку та готівковому ринку

Національний банк України знизив офіційний курс долара на четвер, 22 травня. Американська валюта продовжує дешевшати як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 22 травня встановлено на рівні 41,43 грн/долар. Це на 0,0491 грн нижче, ніж попереднього дня.

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Водночас офіційний курс євро зріс до 46,91 грн/євро. Отже, гривня знецінилася на 26 копійок.

На міжбанківському ринку курс долара також просів на 5 копійок. Американська валюта торгується в межах 41,41–41,45 грн/долар (купівля-продаж).

На готівковому ринку ситуація аналогічна: курс долара впав на 5 копійок і становить 41,65 грн.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Инфографика: Главред

Курс долара - останні новини

Як повідомляв Главред, фінансовий експерт Олексій Козирев прогнозує, що до кінця тижня курс готівкового долара коливатиметься в межах 41,05–41,9 грн, в обмінниках — 41,2–41,85 грн. Причини — активні податкові розрахунки, вихідний у США 26 травня, дефіцит фінансування бюджету та санкції проти Росії.

Національний банк України наразі утримує курс долара на рівні близько 41,5 гривні. За оцінками інвесткомпанії ICU, істотної девальвації не очікується принаймні до кінця року.

Окрім цього, експерт Олег Пендзин радить інвестувати у гривневі ОВДП та короткотермінові депозити, адже їх дохідність може перевищити вигоду від зростання курсу долара до 43–45 гривень. Натомість аналітик Андрій Шевчишин рекомендує тримати вільні кошти в доларах через вигідний курс, а євро купувати лише для розрахунків, оскільки його ціна може ще знизитися.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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