Ситуація критична: комітет розвідки США закликав негайно схвалити допомогу Києву

Сполучені Штати Америки повинні протистояти агресивній війні Путіна зараз, заявили конгресмени.

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Комітет розвідки Конгресу закликав негайно схвалити допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, defense.gov

У комітеті розвідки Палати представників США після секретного брифінгу щодо ситуації в Україні закликали Конгрес негайно проголосувати за військову допомогу Києву.

Відповідну заяву оприлюднили в соцмережі X голова комітету, республіканець Майк Тернер і високопоставлений член комітету, демократ Джим Гаймс.

Конгресмени заявили, що рішення про допомогу Україні слід ухвалити негайно через критичну ситуацію.

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"Сьогодні на засекреченому брифінгу наш комітет був проінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти агресивній війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні є критичною", - йдеться в заяві.

Заява комітету розвідки Конгресу / twitter.com/HouseIntel

Військова допомога від США Україні - останні новини

13 квітня стало відомо, що колишній президент США Дональд Трамп зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном і після цього виступив із заявою, що він не проти схвалення допомоги Україні. Але він уточнив, що підтримує надання цієї допомоги тільки як позику.

У Палаті представників Конгресу США є голоси для того, щоб ухвалити законопроєкт, який передбачає додаткову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Цей документ потрібно лише поставити на голосування. Про це сказав радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.

15 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив свій план із просування фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню, а також за іншими пріоритетами національної безпеки. Спікер представив чотири окремі законопроєкти.

Адміністрація президента Байдена заявила про готовність розглянути ідеї спікера Джонсона щодо пакета з чотирьох окремих законопроєктів, які передбачають допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та іншим країнам.

Тим часом члени Республіканської партії США вимагають відставки спікера Палати представників Майка Джонсона. Причиною є законопроєкт Джонсона про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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