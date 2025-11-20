Камалія здивувала сімейним станом після розлучення

Коротко:
Відома українська співачка Камалія несподівано зізналася, як склалося її життя після розлучення з її чоловіком Мохаммадом Захуром.
Виявилося, що Камалія продовжує проживати разом із тепер уже колишнім чоловіком в одному будинку.
За словами співачки, які вона озвучила в ефірі Люкс.ФМ, після того, як Мірабелла і Арабеллаповернулися в Україну, вона прийняла рішення жити під одним дахом з колишнім чоловіком.
"Живемо всі разом: діти, Захур, я. Так, комфортно. Це наше спільне рішення. У нас спільні діти, їх треба виховувати. Вони переїхали і пішли тут до школи у вересні. Я більш спокійна стала", - додала вона.
Раніше Камалія поділилася несподіваними подіями, які стосуються її сім'ї. Співачка повідомила, що провела одну зі своїх дочок за кордон. Виявилося, що дівчинка не просто їде відпочивати, а представлятиме Україну.
Раніше Главред повідомляв, що Камалія та її колишній чоловік, мільйонер Мохаммад Захур, несподівано возз'єдналися. Екс-чоловік супроводжував артистку на премії, а незабаром вони вирушать у спільну подорож.
Про персону: Камалія
Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася в 1993 р. на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".
