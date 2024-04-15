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У Байдена розповіли, що потрібно для схвалення допомоги Україні

Анна Ярославська
15 квітня 2024, 07:34
В адміністрації президента США "шукають лідерства" в офісі спікера Палати представників Майка Джонсона, щоб проєкт закону винесли на обговорення.
Джон Кірбі, військова допомога
Джон Кірбі заявив, що в Конгресі є голоси для схвалення військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: defense.gov, скріншот

У Палаті представників Конгресу США є голоси для того, щоб ухвалити законопроєкт, який передбачає додаткову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Цей документ потрібно лише поставити на голосування. Про це сказав радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.

За його словами, в адміністрації Байдена "шукають лідерства" в офісі спікера Палати представників Майка Джонсона, щоб проєкт закону винесли на обговорення, передає Axios.

"Ми з вами знаємо, що голоси є. Ми просто шукаємо лідерства в офісі спікера: винести його на обговорення і проголосувати, щоб не тільки Ізраїль міг отримати додаткові ресурси і захистити себе, чого він явно потребує, а й Україна теж", - сказав Кірбі.

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Він зазначив, що Україна гостро потребує допомоги, оскільки країна зазнає ракетних і дронових атак щодня. Єрусалиму теж потрібна підтримка, оскільки Іран атакував Ізраїль.

"Нам не потрібні були нагадування про те, що відбувається в Україні. Але минула ніч, безумовно, значно підкреслює загрозу, з якою стикається Ізраїль у дуже, дуже складному сусідстві", - додав Кірбі.

Тим часом ABC News пише, що напередодні президент США Джо Байден провів телефонну розмову з лідерами демократів і республіканців в обох палатах Конгресу Чаком Шумером, Мітчем Макконнеллом, Хакімом Джеффрісом і спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Після розмови лідер демократів у Сенаті Чак Шумер висловив сподівання, що "цього тижня вдасться щось зробити для допомоги обом країнам".

Військова допомога від США Україні - останні новини

США можуть прискорити голосування за допомогу Ізраїлю та Україні після повітряної атаки Ірану на Ізраїль, написали журналісти Politico. Поки незрозуміло, який саме законопроєкт підтримають американські законодавці.

Палата представників цього тижня може підтримати пакет допомоги, спрямований на фінансування військової підтримки Ізраїлю та України. Можливо, кошти для української держави будуть лише частиною пакета, повідомляє Bloomberg.

13 квітня стало відомо, що колишній президент США Дональд Трамп зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном і після цього виступив із заявою, що він не проти схвалення допомоги Україні. Але він уточнив, що підтримує надання цієї допомоги лише як позику.

11 квітня Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що серед конгресменів США триває дискусія щодо формату майбутнього пакета військової допомоги Україні. За його словами, необхідно досягти консенсусу "в дуже складний час".

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики

У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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