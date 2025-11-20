Віддають ледь не задарма: вартість базового продукту полетіла у прірву

Наразі ціна на цей овоч на 59% нижча, ніж у 2024 році.

Ціни на моркву в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні дешевшає морква

Її вже продають по 5-11 гривень за кілограм

Лише за тиждень ціни впали на 21%

В Україні впали ціни на моркву. Все через те, що попит на ці коренеплоди сьогодні залишається досить стриманим, оскільки до продажу все частіше пропонуються овочі середньої та низької якості. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що оптові компанії здійснюють закупівлю моркви в міру необхідності, вважаючи за краще не закладати продукцію на тривале зберігання, що також негативно позначається на загальному рівні цін.

Так, на сьогоднішній день українські виробники відвантажують моркву по 5-11 грн/кг, залежно від якості та обсягів пропонованих партій продукції. Це в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.

"Основною причиною зниження цін на коренеплоди є сезонне збільшення пропозиції овочів на ринку з різними якісними показниками на тлі досить стриманого попиту на дану продукцію", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що вже сьогодні морква надходить у продаж в середньому на 59% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Який овоч може подорожчати взимку

Спеціаліст компанії "Рійк Цваан Україна" Микола Соботович говорив, що попри осіннє падіння цін на капусту в Україні, існує ризик їхнього зростання в зимовий період.

За його словами, значна частина врожаю 2025 року має низьку якість і не підлягає зберіганню, а пропозиція якісної капусти, придатної для закладки в сховища, обмежена.

"Це може призвести до дефіциту в зимово-весняний період і, як наслідок, до подорожчання продукції", - наголосив він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, напередодні різдвяно-новорічних свят ціни на затребувані овочі в Україні можуть зрости. Мова йде зокрема про картоплю, помідори, огірки, капусту та інші сезонні продукти.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук сказав, що історично в Україні після Нового року ціни не відкочуються назад. Винятки бувають лише за умови гарного врожаю.

Крім того, в Україні подорожчали продукти на "Олів'є". Якщо купувати усі інгредієнти на салат сьогодні, його собівартість складає 312,45 гривні.

