Генерація АЕС зросла: які регіони можуть очікувати полегшення зі світлом

Експерт розповів, що українці можуть розраховувати на скорочення черг відключень світла.

Південноукраїнська та Хмельницька АЕС відновлюють повну потужність / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Читайте в матеріалі:

Коли мешканці можуть розраховувати на менші відключення світла

Які регіони залишаться найбільш обмеженими у електропостачанні

Що впливає на графіки відключень та коли очікувати змін

Південноукраїнська та Хмельницька атомні електростанції повернулися до повноцінної роботи та знову виробляють максимальну кількість електроенергії після зниження потужності через російські атаки, повідомило Міністерство енергетики.

Наразі повністю не відновилася лише Рівненська АЕС. Однак, як зазначає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі УНІАН, українцям не варто очікувати суттєвого покращення ситуації зі світлом 21 листопада.

"Завтра навряд чи буде якесь суттєве виправлення (графіків відключень світла, - ред), але на вихідних можна розраховувати. Тут буде співпадіння відновлення роботи підстанцій та традиційне для вихідних зниження споживання електроенергії", — зазначив експерт.

Він додав, що у разі відсутності нових атак на енергооб’єкти, наступного тижня можна очікувати скорочення обсягу відключень світла в середньому до 1,5-2,5 черг із нинішніх 2,5-4.

"У складних регіонах — таких як Дніпропетровщина, Київ — обсяг обмежень може сягати 1,5-3 черги", — підсумував Омельченко.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Стан енергосистеми – експертна думка

За словами Віталія Зайченка, енергетики активно працюють над відновленням енергетичних об’єктів, що може покращити ситуацію зі світлом для населення. Глава Укренерго зазначив, що протягом зими графіки відключень можуть змінюватися залежно від стану мереж і генерації.

"Можу запевнити, що як оператор системи передачі, разом із власниками енергетичних об’єктів ми робимо все можливе, аби мінімізувати або повністю скасувати відключення", — підкреслив Зайченко.

Як повідомляв Главред, Росія постійно виробляє ракети та дрони "Шахед", але вже обирає пріоритетні цілі для атак через обмежені запаси. За словами експерта Михайла Гончара, ворог діє більш локально, зосереджуючись на прифронтових регіонах, пошкодженні енергетичних об’єктів на заході України та порушенні роботи Одещини.

Крім того, графіки відключення світла в Україні будуть діяти також і завтра, 21 листопада. Будуть застосовуватись від 2,5 (10 годин) до 4 черг (16 годин).

Нагадаємо, що керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що цьогорічна зима може бути справді складною через російські удари по енергосистемі, однак можливості ворога обмежені в часі. Росія здійснює такі атаки лише в холодний період, тоді як Україна здатна постійно бити по території агресора та послаблювати його потенціал.

