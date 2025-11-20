Майстерне влучання в ціль: ЗСУ атакували один із найбільших НПЗ Росії, деталі

ЗСУ продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал ворога.

https://glavred.net/front/masterskoe-popadanie-v-cel-vsu-atakovali-odin-iz-krupneyshih-npz-rossii-detali-10717340.html Посилання скопійоване

Удар по НПЗ в Росії / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Коротко:

ЗСУ атакували Рязанський НПЗ, який задіяний у забезпеченні армії РФ

Також зафіксоване влучання по зосередженню живої сили ворога в Донецькій області

Наразі ступінь збитків та втрат уточнюється

У ніч на 20 листопада, у ході зменшення спроможностей окупаційної російської армії, підрозділи Сил оборони України завдали повторного вогневого ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області РФ. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17.1 млн тонн нафти на рік, входить в перелік найбільших НПЗ Росії. Він продукує бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне ТС-1, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки.

відео дня

Крім того, завод виготовляє в середньому 840 тис. тонн авіаційного гасу на рік та задіяний у забезпеченні повітряно-космічних сил армії російських окупантів.

"Зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Ступінь збитків уточнюється", - йдеться у повідомленні.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Удар по окупантах в Донецькій області

В Генштабі також розповіли про влучання по зосередженню живої сили ворога на тимчасово окупованій території Донецької області. Наразі втрати загарбників уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - наголосили у відомстві.

Удари по території РФ

Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак говорить, що "жирних" об'єктів, які ЗСУ можуть атакувати, на території Росії предостатньо.

"Україна вибирає цілі "жирні", важливі, такі, що приносять багато грошей до російського бюджету, але які легко знищити. Коли ми зможемо бити по Росії власними ракетами, прильоти мають бути самі собою по військових об'єктах РФ, а також по квазівійськових об'єктах", - вважає він.

Удари ЗСУ по НПЗ в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, 15 листопада Сили оборони України вразили відразу кілька важливих цілей країни-агресора РФ. Зокрема, підрозділи Сил оборони України вразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області РФ.

14 листопада підрозділи Сил оборони України уразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї. Під час атаки застосовували українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БпЛА різних типів.

11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Орскнєфтєоргсінтез" в Оренбурзькій області РФ. За попередньою інформацією, уражена одна з установок первинної переробки нафти (АВТ).

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред