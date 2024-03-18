ЗСУ відступають на другу-третю лінії: з якими викликами зіткнулася армія

Ситуація на передовій погіршується, що вже визнають в Америці.

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ЗСУ відбивають атаки окупантів, незважаючи на дефіцит БК / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

Поки світ зайнятий "виборами" в Росії та передвиборчою кампанією Дональда Трампа, бої на російсько-українському фронті не вщухають і ризикують розгорітися ще більше. За даними DeepState, росіянам вдалося просунутися в Орлівці та біля Вербового. Станом на 18 березня тривають бойові дії біля Роботиного, Вербового та Горьківського.

Експерти зазначають, що метою РФ на 2024 рік є щонайменше вихід на адмінмежі Донбасу. Те, чого окупанти не могли досягти починаючи з 2014 року, раптом стає реальним через ситуацію, що склалася із західною військовою допомогою ЗСУ. Сам Путін визнав, що на Донбасі він не зупиниться - і, за його словами, розширить "санітарну зону" включно з Харківською областю.

У Білому домі тим часом визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроекту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

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Що відбувається на фронті і наскільки гостра нестача боєприпасів у ЗСУ - читайте в матеріалі Главреда.

"ЗСУ відступають на другу-третю лінію"

Напередодні координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги і великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

"У них (захисників України - Главред) на Донбасі закінчуються боєприпаси, і тепер вони відступають на другу і третю лінії оборони, оскільки росіяни продовжують намагатися просунутися на захід...", - сказав Кірбі.

Комусь може здатися переконливою обіцянка Чехії передати Україні 800 тисяч снарядів, навіть більше - за деякими даними, Прага могла знайти ще сотні тисяч додаткових боєприпасів, однак постачання такого виду допомоги Україні затягнеться на певний час.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що зараз сильно відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться в публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті відбулося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу і снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа і його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Росіяни просуваються вглиб сходу і тиснуть на південь

Дефіцит боєприпасів і відсутність ефективної можливості в України підтримати сухопутні сили бойовою авіацією і засобами ППО, сильно вдарили по становищу захисників на передовій.

Експерти Інституту вивчення війни підтвердили захоплення росіянами села Мирне, що за 20 км від Оріхового на Запорізькому напрямку. Тривають бойові дії біля Роботиного, у РФ є "успіхи" біля Вербового.

Україна ж напередодні перекинула нову піхотну бригаду під Роботине. До цього, за наказом Головнокомандувача Олександра Сирського, на зазначеній ділянці провели ротацію військових, які борються з окупантами багато місяців.

Загалом, згідно зі звітом Генштабу, наразі російські окупанти зосередилися на напрямку Часового Яру, Оріхового, подальшому захопленні Авдіївського району.

16 березня у ЗСУ зазначали, що росіяни, найімовірніше, на деяких ділянках проводять перегрупування, щоб потім наступати з новою силою.

Де просунулися окупанти / Фото Телеграм-канал DeepStateUA

Як розвиватимуться бої у 2024 і 2025 роках?

Цього року Росія, з урахуванням наявних сил і тих, що готуються, наступатиме на Часів Яр і Куп'янськ; на другу половину року можна очікувати "пік" наступу окупантів на Часів Яр, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, Куп'янськ належить до пріоритетних цілей російського командування в їхніх планах виходу на правий берег Оскола.

Крім того, загарбники спробують взяти під повний контроль траси від Мар'їнки на Вугледар.

Британія ж порадила Україні зосередитися на обороні сходу і продовжувати завдавати ударів по Криму у 2024 році.

А ось британський аналітик Майкл Кларк передбачає погіршення становища росіян на фронті у 2025 році, якщо Україні вдасться налагодити власне виробництво зброї, а Захід перестане зволікати з наданням військової допомоги і технологій. Інакше, на його думку, Україна зазнає поразки.

Матеріал підготувала: Яна Ставська

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