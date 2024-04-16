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"США поводяться так, ніби не є наддержавою": Байден боїться ядерних погроз РФ - WSJ

Анна Ярославська
16 квітня 2024, 09:08
Замість того, щоб допомогти Україні створити таку мережу ППО, як в Ізраїлю, Захід надав Києву клаптикову техніку, яка лише притупляла російські атаки.
Байден, Путин, бомба
Байден досі боїться ядерних загроз РФ - WSJ / Колаж: Главред, фото: twitter.com/WhiteHouse, скріншот, ДержНС

Після повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії в Україну понад два роки тому президент США Джо Байден досі боїться ядерного шантажу Кремля. На Заході побоюються надавати Україні озброєння, яке могло б суттєво змінити ситуацію на полі бою.

Як пише американське видання The Wall Street Journal, дехто з прихильників Києва запропонував модель оборонних відносин України та Заходу в ізраїльському стилі, але ця концепція не отримала розвитку.

"Ніщо, крім американської боязкості, не пояснює, чому ми не робимо цього (постачання летального озброєння, - ред.) для України", - сказав Джон Гербст, колишній посол США в Україні та кар'єрний дипломат у відставці.

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Журналісти WSJ зазначили, що політика адміністрації Байдена щодо України впродовж останніх двох років формувалася під впливом побоювань, що російський диктатор Володимир Путін може вдатися до ядерної зброї або інших видів зброї масового знищення, якщо США або інші члени НАТО нададуть Києву засоби для завдання серйозної шкоди російським військам або самій країні.

Замість того, щоб допомогти Україні створити таку мережу протиповітряної оборони, яку має Ізраїль, Захід надав Києву клаптикову техніку, яка впродовж багатьох місяців притупляла російські атаки. Але запаси ППО України виснажуються через відсутність військової допомоги США та посилення Росією ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

  • "Байден наляканий постійними ядерними погрозами Путіна. Ми теж поводимося так, ніби не є ядерною наддержавою", - сказав Гербст.

Водночас представники адміністрації Байдена вважають, що їхній підхід до України та Росії є адекватним з огляду на ризик ескалації.

Як ідеться в матеріалі WSJ, США та їхні союзники по Організації Північноатлантичного договору в перші дні війни чинили опір українським закликам до створення безпольотної зони, посилаючись на логістичні проблеми та ризик прямого конфлікту з країною-агресором РФ.

"Відтоді побоювання ескалації також утримують США та союзників від надання Україні іншого озброєння, яке, за словами Києва, необхідне йому для боротьби з великим сусідом, зокрема - ракет дальнього радіусу дії", - йдеться у статті.

Можлива реакція Росії змусила США, Німеччину та деяких інших членів НАТО витратити тижні або місяці на ухвалення рішення щодо надання летальних систем американського виробництва, зокрема ракет ATACMS та винищувачів F-16.

"Адміністрація зрештою погодилася на все, але критики кажуть, що тривале ухвалення рішень знизило їхню ефективність, оскільки дало Росії час на підготовку. І все ще є деякі системи, які Україна хоче, але не отримала, наприклад, німецькі крилаті ракети повітряного базування "Таурус", - пишуть автори статті.

При цьому українські чиновники утримуються від прямої публічної критики політики США, побоюючись виглядати невдячними за підтримку Вашингтона.

Видання нагадує, що поки українські міста вже понад два роки піддаються обстрілу російськими ракетами і дронами, США та коаліція західних і арабських партнерів збили майже всі 170 безпілотників, близько 120 балістичних ракет і близько 30 крилатих ракет, випущених Іраном у суботу, 13 квітня, ще до того, як вони досягли повітряного простору Ізраїлю.

"Тепер весь світ побачив на прикладі дій союзників Ізраїлю в небі та сусідніх країн, наскільки ефективною може бути єдність у захисті від терору. Терор має програти скрізь і повністю, а не десь більше і не десь менше", - цитує WSJ слова президента України Володимира Зеленського.

Ядерний шантаж Кремля

29 лютого 2024 року президент країни-агресора РФ Володимир Путін під час звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю, стверджуючи, що їхні ядерні сили в повній готовності. Путін також оголосив про розробку нових озброєнь, таких як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон".

Також Путін погрожував країнам Заходу ракетним ударом у відповідь на їхній план розміщення військ в Україні. Він підкреслив, що Росія також має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу, включно з ядерною. Ця загроза стала відповіддю на заяву президента Франції про можливе розміщення західних військ в Україні.

Своєю чергою лідер Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли в них є ядерна зброя.

Тим часом заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що ядерні погрози російського диктатора Путіна базуються на психологічному залякуванні, а не на конкретних планах.

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини

Від початку 2024 року країна-агресор Росія випустила по Україні майже 1000 ракет, близько 2800 ударних безпілотників, а також майже 7000 керованих авіаційних бомб. Переважна більшість цілей російських загарбників були цивільними, а не військовими. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Радбезу ООН.

"Загальна вибухова потужність комбінованих авіаційних ударів по Україні за цей період перевищує 9 кілотонн. Лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб вражають військові цілі, в той час як 97% вражають цивільну інфраструктуру", - йдеться в заяві Кислиці.

Нагадаємо, в ніч на четвер і вранці 11 квітня окупанти здійснили черговий комбінований удар по Україні із застосуванням ударних дронів і ракет. Вибухи прогриміли в низці областей.

Зокрема, армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях - у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській. У ДТЕК заявили, що Росія атакувала дві теплоелектростанції.

Унаслідок масованої ракетної атаки в ніч на 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області.

Також стало відомо, що Росія вдарила по Трипільській ТЕС новими крилатими ракетами Х-69. Саме ці дозвукові ракети дозволили окупантам повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київщини.

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