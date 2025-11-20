У Путіна відхрестилися від спільного з США 'мирного плану' щодо України

Прессекретар Кремля заявив, що консультацій Росії та США щодо врегулювання війни не ведеться.

https://glavred.net/war/u-putina-otkrestilis-ot-sovmestnogo-s-ssha-mirnogo-plana-po-ukraine-10717352.html Посилання скопійоване

Мирний план Росії та США/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Що сказав Пєсков:

Пєсков не підтвердив існування спільного з США "мирного плану"

Консультацій між Росією та США щодо врегулювання війни не ведеться

У графіку Путіна немає запланованої зустрічі з представниками США

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, не підтвердив інформацію про існування спільного з США "мирного плану" щодо завершення війни в Україні. Про це пишуть росЗМІ.

Під час брифінгу прессекретаря запитали, чи може він підтвердити наявність спільного плану США та Росії, що складається з 28 пунктів, який нібито передбачає шляхи завершення війни в Україні. У відповідь Пєсков заявив, що жодних нових даних Кремль не має.

відео дня

"Ні, я можу щодо цього сюжету лише сказати те, що ми вже неодноразово повторювали. Нічого нового додати до того, що було сказано в Анкориджі, ми не можемо. Будь-яких новацій у даному випадку у нас немає", - сказав він.

Пєсков стверджує, що консультацій Росії та США щодо врегулювання в Україні не ведеться, але є контакти. Також, за його словами, у графіку Путіна немає зустрічі з представниками США після їхнього візиту до Києва.

Що передбачає план США щодо України - думка експерта

В останні дні спостерігається помітне прискорення дипломатичних процесів, пов’язаних з обговоренням плану завершення війни Росії проти України. Такий поспіх з боку США, на думку політичного аналітика Олександра Кочеткова, зумовлений погіршенням ситуації на фронті.

За його словами, активізація дипломатії пов’язана з тим, що Трампу доповідають про складність обстановки на лінії фронту. Існує ризик, що оборона може не витримати, тож він прагне домовлятися вже зараз, реалізуючи те, про що говорив із Путіним на Алясці. Кочетков зазначає, що якщо фронт обвалиться, Кремль вимагатиме значно більше, і переговори доведеться починати знову.

"Але якщо фронт не витримає саме на Донбасі, тоді доведеться говорити вже про вихід України із Запорізької та Херсонської областей, включаючи обласні центри. Це, звичайно, значно складніше. Тому зараз, як вважає Трамп (і незрозуміло, на яких даних це базується, тому що фронт хоч і рухається, але зовсім не катастрофічно), він бачить "загрозу провалу" і хоче прискорити процес", - зазначив він в інтерв'ю Главреду.

Мирний план щодо завершення війни - що відомо

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа нібито працює з Росією над планом припинення війни в Україні, який, за даними Financial Times, фактично означатиме капітуляцію України.

За інформацією кореспондента Крістофера Міллера, план передбачає скорочення української армії вдвічі, відмову від певної зброї та частини Донбасу, а також визнання російської мови офіційною та надання статусу місцевій гілці РПЦ. Водночас США можуть зменшити військову допомогу Україні.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США розробляють "мирний план" для України з урахуванням позицій обох сторін. Він підкреслив, що для завершення війни потрібні серйозні поступки обох сторін та реалістичні пропозиції для міцного миру.

Як повідомляв Главред, європейські країни відкинули новий "мирний план" США щодо війни РФ проти України, який міг би передбачати відмову Києва від частини територій і роззброєння. Союзники наголосили, що мир не може бути капітуляцією.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред