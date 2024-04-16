"Поки не пізно": Зеленський різко відповів на пропозицію про поділ допомоги США

У Конгресі США постає питання виборів, переконаний Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський оцінив пропозицію Конгресу / Колаж: Главред, Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA, ОП

Президент Володимир Зеленський прокоментував ініціативу Конгресу США про розділення законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю.

В інтерв'ю PBS News глава держави закликав Конгрес США ухвалити законопроєкт про допомогу Україні в комплексі з питаннями про допомогу Ізраїлю та іншим країнам.

На його думку, якщо Конгрес США після всього, що сталося, розділить цю допомогу на ізраїльську та українську, то це просто свідчить, що це питання виборів у США.

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"Коли весь світ говорить "Як же так, що Іран зміг бити по Ізраїлю?", потрібно зараз популістськи допомагати тільки Ізраїлю і забути, що відбувається в Україні. Це означає, що всім байдуже, скільки людей гине в Україні Їм важливо, які в них рейтинги", - наголосив президент.

Водночас він звернув увагу на те, що в Конгресі просто забувають, що "у мертвих рейтингів немає".

"Якщо Україна провалиться і буде війна в інших країнах, країнах НАТО, а вона буде, і американські солдати будуть захищати. Конгрес повинен думати. Поки не пізно, мені здається, потрібно проголосувати за допомогу всім країнам", - додав Зеленський.

Допомога США Україні - останні новини за темою

Раніше спікер Джонсон оприлюднив 4 плани допомоги США для України, Ізраїлю і Тайваню. План Джонсона полягає в тому, щоб перемістити чотири законопроєкти під одну процедурну норму, що дозволяє процес внесення поправок.

Раніше повідомлялося, що в Палаті представників Конгресу США є голоси для того, щоб ухвалити законопроєкт, який передбачає додаткову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Цей документ потрібно лише поставити на голосування. Про це сказав радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.

13 квітня стало відомо, що колишній президент США Дональд Трамп зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном і після цього виступив із заявою, що він не проти схвалення допомоги Україні. Але він уточнив, що підтримує надання цієї допомоги тільки як позику.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

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