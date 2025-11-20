В Білому домі вперше прокоментували план закінчення війни - хто його автор

Адміністрація президента США Трампа активно працює над планом припинення війни між Росією та Україною, збираючи пропозиції від обох сторін.

https://glavred.net/war/v-belom-dome-vpervye-prokommentirovali-plan-okonchaniya-voyny-kto-ego-avtor-10717397.html Посилання скопійоване

План США для закінчення війни - в Білому домі вперше зробили заяву / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Білий дім працює над планом закінчення війни

Відповідну угоду готував протягом місяця Віткофф

Трамп підтримав план Віткоффа

Протягом останнього місяця Сполучені Штати розробляють детальний план припинення війни між Росією та Україною. Про це повідомила речниця адміністрації президента Дональда Трампа Керолайн Левітт у коментарі для Суспільного.

За її словами, Трамп із самого початку заявляв про своє бажання завершити конфлікт і висловив розчарування обома сторонами через відмову брати на себе зобов’язання щодо мирної угоди.

відео дня

Високопосадовець адміністрації президента США Трампа на умовах анонімності підтвердив, що спецпредставник США Стів Віткофф протягом місяця "тихо працює над цим планом", збираючи пропозиції від обох сторін.

"Спецпредставник Віткофф тихо працює над цим планом протягом місяця, отримуючи інформацію як від українців, так і від росіян щодо того, які умови є прийнятними для них для припинення війни. Обидві сторони повинні будуть піти на поступки, не лише Україна", — повідомив високопосадовець.

Чиновник додав, що Трамп поінформований про роботу Віткоффа та підтримує розроблений план.

Спецпредставники Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Чому план США з'явився саме зараз - думка експерта

Як писав Главред, такий терміновий темп з боку США, за словами політичного аналітика Олександра Кочеткова, зумовлений погіршенням ситуації на фронті.

Кочетков пояснив, що дипломатична активність пов’язана з доповідями Трампу про складну обстановку на лінії фронту. За його оцінкою, існує ризик, що українська оборона не витримає, тому Трамп прагне домовлятися вже зараз і реалізувати те, про що говорив із Путіним на Алясці. Якщо ж фронт обвалиться, Кремль вимагатиме значно більше, і процес доведеться починати знову. Наразі, на думку експерта, ще можливо обмежитися лише виходом України з Донбасу.

План США щодо завершення війни - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Велика Британія підтримує ініціативу президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні та закликала Росію вивести свої війська. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника британського МЗС.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не підтвердив існування спільного з США "мирного плану" щодо України.

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що американська сторона розробляє пропозиції з урахуванням позицій обох сторін у конфлікті.

Інші новини:

Про персону: Керолайн Левітт Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред