Дмитро Гордон висловився про розлучення з дружиною: "Скільки разів думав"

Стисло:
- Дмитро Гордон і Олеся Бацман одружені з 2011 року
- Журналіст зізнався, що зараз відбувається в його стосунках із дружиною
Українські журналісти Дмитро Гордон і Олеся Бацман одружені з 2011 року. За 14 років у пари з'явилося троє спільних дітей - Санта (2012), Аліса (2016) і Ліана (2019) (також у Гордона є четверо дітей від попередніх стосунків - прим. редактора).
Свій шлюб із Бацман (Олеся Бацман - третя офіційна дружина Дмитра Гордона - прим. редактора) сьогодні Гордон оцінює, як вкрай міцний. Ба більше - він жодного разу не думав про розставання з Олесею за всі 14 років разом. У цьому Дмитро зізнався в інтерв'ю Аліні Шаманській.
"Скільки разів думав, стільки й розлучався. Два. У третьому шлюбі жодного разу не думав. Тому що є кохання, є дружба, є повага. Це три такі головні чинника, які не дають змоги навіть думати про розлучення", - переконаний Дмитро Гордон.
Про персону: Дмитро Гордон
Дмитро Ілліч Гордон - радянський і український журналіст. З 1996 року - ведучий програми "В гостях у Дмитра Гордона"; у 1995-2019 роках - головний редактор газети "Бульвар Гордона". Засновник інтернет-видання "Гордон". Депутат Київської міської ради (2014-2016).
