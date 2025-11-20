Дмитро Гордон висловився про розлучення з дружиною: "Скільки разів думав"

Пара уклала шлюб у 2011 році.

Дмитро Гордон висловився про шлюб з Олесею Бацман / колаж: Главред, фото: instagram.com/alesiabatsman

Дмитро Гордон і Олеся Бацман одружені з 2011 року

Журналіст зізнався, що зараз відбувається в його стосунках із дружиною

Українські журналісти Дмитро Гордон і Олеся Бацман одружені з 2011 року. За 14 років у пари з'явилося троє спільних дітей - Санта (2012), Аліса (2016) і Ліана (2019) (також у Гордона є четверо дітей від попередніх стосунків - прим. редактора).

Свій шлюб із Бацман (Олеся Бацман - третя офіційна дружина Дмитра Гордона - прим. редактора) сьогодні Гордон оцінює, як вкрай міцний. Ба більше - він жодного разу не думав про розставання з Олесею за всі 14 років разом. У цьому Дмитро зізнався в інтерв'ю Аліні Шаманській.

"Скільки разів думав, стільки й розлучався. Два. У третьому шлюбі жодного разу не думав. Тому що є кохання, є дружба, є повага. Це три такі головні чинника, які не дають змоги навіть думати про розлучення", - переконаний Дмитро Гордон.

Дмитро Гордон висловився про шлюб з Олесею Бацман / фото: instagram.com/alesiabatsman

Про персону: Дмитро Гордон Дмитро Ілліч Гордон - радянський і український журналіст. З 1996 року - ведучий програми "В гостях у Дмитра Гордона"; у 1995-2019 роках - головний редактор газети "Бульвар Гордона". Засновник інтернет-видання "Гордон". Депутат Київської міської ради (2014-2016).



