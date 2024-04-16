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Спікер Джонсон оприлюднив 4 плани допомоги США Україні, Ізраїлю й Тайваню: у чому суть

Анна Ярославська
16 квітня 2024, 07:45
План Джонсона полягає в тому, щоб перемістити чотири законопроєкти під одну процедурну норму, що дозволяє процес внесення поправок.
Майк Джонсон, військова допомога
Майк Джонсон представив свій план надання військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: defense.gov, pixabay.com, скріншот

Спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив свій план щодо просування фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню, а також за іншими пріоритетами національної безпеки. Це сталося після кількох місяців відкладення будь-яких рішень на цю тему. Загалом спікер представив чотири окремі законопроекти, голосування за які відбудеться до кінця тижня.

Як пише The Hill, ця стратегія Джонсона викликала негайну негативну реакцію з боку деяких консервативних законодавців, які зажадали, щоб будь-яка додаткова допомога Україні супроводжувалася посиленням безпеки на кордоні США і Мексики (пропозиції було виключено із законодавчої програми Джонсона), що порушило питання про життєздатність планів спікера.

"Багато консерваторів дуже засмучені тим, як йдуть справи. Він буквально порушив свою обіцянку", - сказала член палати представників, республіканка від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін.

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За словами двох законодавців від "республіканців" на зустрічі, план полягає в тому, щоб перемістити чотири законопроєкти під одну процедурну норму, яка дає змогу процес внесення поправок.

У публікації The Hill вказується, що, за словами одного із законодавців Республіканської партії, четвертий законопроєкт, пов'язаний із національною безпекою, включатиме:

  • заборону TikTok,
  • положення, яке дозволить США використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні,
  • акт ленд-лізу для військової допомоги,
  • конвертовані кредити для полегшення гуманітарної допомоги.

Майк Джонсон оприлюднив свій план передачі іноземної допомоги через Палату представників у понеділок на закритій конференції Палати Республіканської партії.

План Джонсона полягає в тому, щоб спочатку внести процедурну норму, яка регулює всі чотири законопроєкти: Україна, Ізраїль і Тайвань отримають свої власні документи, а четвертий буде присвячений пріоритетам національної безпеки. Потім кожну пропозицію голосуватимуть окремо, на відміну від ухваленого Сенатом закону про іноземну допомогу на суму 95 мільярдів доларів, який об'єднав різні елементи в єдиний пакет.

"Поетапна стратегія Джонсона дає унікальну перевагу, дозволяючи законодавцям обирати, які частини законопроєкту вони хотіли б підтримати, а які - ні. Щоб ще більше підсолодити угоду, він дозволив вносити поправки в кожну пропозицію", - пише видання.

Деякі високопоставлені демократи висловили сумніви з приводу стратегії Джонсона. Не в останню чергу тому, що це означає, що додаткова допомога ЗСУ силам буде відкладена, поки обидві палати наступного тижня підуть на канікули.

"Вони ще [закон] не придумали, а в нас немає часу. Тому я налаштований дуже скептично. Україна під'єднана до системи життєзабезпечення, і тут ніби готуються відключити електрику. Навіть не так сильно висмикуючи вилку. Вони спотикаються об вилку. Це навіть не обов'язково навмисно, це просто нерозуміння серйозності ситуації та важливості моменту", - сказав член палати представників, старший демократ у Комітеті зі збройних сил Адам Сміт.

Реакція республіканців на план Джонсона з надання допомоги також була неоднозначною: деякі консерватори, які дотримуються жорсткої лінії, хвалили його рішення виділити пріоритети в окремі законопроєкти і включити відкритий процес внесення поправок, а також критикували виключення питання про безпеку кордону.

Хто такий Майк Джонсон

Республіканець й затятий "трампіст" Майк Джонсон 25 жовтня 2023 року став новим спікером Палати представників Конгресу США. За Джонсона з Луїзіани проголосували усі 220 республіканців. Як зазначали ЗМІ, цей конгресмен голосував проти майже усіх ініціатив Конгресу з підтримки України. Втім, у процесі обрання на посаду спікера Джонсон сказав, що відкритий до переговорів щодо запиту президента Джо Байдена.

Наразі Джонсон відмовляється виносити на голосування законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню через "міграційну" суперечку з Білим домом.

Білий дім не підтримає законопроєкт про допомогу лише Ізраїлю

У Білому домі заявили, що виступають проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні. За словами прессекретарки Карін Жан-П'єр, окремий законопроєкт не допоміг би Ізраїлю та Україні. Це фактично затримало б необхідну допомогу.

Вона також закликала Палату представників ухвалити законопроєкт про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню на 95 мільярдів доларів США.

Раніше під час брифінгу речник національної безпеки Джон Кірбі також заявив, що Білий дім "проти окремого законопроєкту, який діятиме лише щодо Ізраїлю, який пропонують".

Військова допомога від США Україні - останні новини

У Палаті представників Конгресу США є голоси для того, щоб ухвалити законопроєкт, який передбачає додаткову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Цей документ потрібно лише поставити на голосування. Про це сказав радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.

13 квітня стало відомо, що колишній президент США Дональд Трамп зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном і після цього виступив із заявою, що він не проти схвалення допомоги Україні. Але він уточнив, що підтримує надання цієї допомоги лише як позику.

11 квітня Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що серед конгресменів США триває дискусія щодо формату майбутнього пакета військової допомоги Україні. За його словами, необхідно досягти консенсусу "в дуже складний час".

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики

У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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