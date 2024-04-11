Час спливає: Джонсон сказав, коли у США схвалять пакет допомоги для України

Конгресмени продовжують активно обговорювати варіанти подальших дій, заявив спікер Палати представників.

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Майк Джонсон не зміг сказати, коли буде схвалено військову допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що серед конгресменів США триває дискусія щодо формату майбутнього пакета військової допомоги Україні. За його словами, необхідно досягти консенсусу "в дуже складний час".

На пресконференції після повернення Палати представників до роботи після перерви Джонсон сказав, що конгресмени продовжують активно обговорювати варіанти подальших дій, передає Голос Америки.

"Як ви знаєте, щодо цього існує багато різних ідей. Це дуже складне питання в дуже складний час. Час спливає, і всі тут відчувають невідкладність цього. Але необхідно досягти консенсусу з цього питання. І це те, над чим ми працюємо", - сказав Джонсон. відео дня

Військова допомога від США Україні - останні новини

З осені 2023 року США не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Це пов'язано з розбіжностями між республіканцями і демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Голосування в Палаті представників США, можливо, відбудеться не раніше середини квітня, а може й пізніше.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що документ може містити "деякі важливі нововведення". Зокрема, може йтися про можливість надання кредиту Україні.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак упевнений, що Конгрес США ухвалить новий пакет допомоги Україні. Він сподівається, що це станеться вже у квітні, оскільки Україна наближається до критичного моменту.

Президент США Джо Байден заявив, що війна в Україні може наблизитися до завершення, коли лідер Палати представників Майк Джонсон винесе питання про військову допомогу Києву на голосування.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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