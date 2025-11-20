Популярного російського актора посадили в СІЗО у справі про дитячу порнографію

Володимир Колганов відомий за серіалами про "оперів".

Популярного російського актора Володимира Колганова підозрюють у створенні та розповсюдженні дитячої порнографії.

Як пишуть російські пропагандисти, зараз актор затриманий, у його квартирі тривають обшуки. РосЗМІ також повідомляють, що на сторінці Колганова в соціальній мережі висіло фото оголеної дитини. Слідство припускає, що актор робив кадри і поширював їх у даркнеті та на зарубіжних сайтах разом зі своїм товаришем.

Володимир Колганов відомий за серіалами про "оперів", такими як "Вулиці розбитих ліхтарів", "Морські дияволи" і "Забійна сила", "Таємниці слідства". Також він входить до трупи Александрінського театру.

Пізніше стало відомо, що актор уже перебуває в СІЗО і пробуде там до 17 січня. Йому загрожує 8 років позбавлення волі, оскільки Колганов у 2007 і 2015 роках зберігав зроблені кадри порнографічного характеру за участю оголених дітей.

