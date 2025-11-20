Вихід з Донбасу та ще двох областей - розкрито небезпечний нюанс плану США щодо України

Трамп активізував дипломатичні зусилля щодо завершення війни РФ проти України через загрозу обвалу фронту, зазначив Кочетков.

План США щодо закінчення війни - розкрито небезпечний нюанс / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Активізація дипломатичних зусиль пов'язана із погіршення ситуації на фронті

"Апетити" Путіна щодо України можуть зрости

Для узгодження всіх нюансів припинення бойових дій потрібні місяці

В останні кілька днів відбувається суттєве прискорення процесу, пов'язаного обговоренням плану закінчення війни Росії проти України та активізації дипломатії. Такий поспіх з боку США пов'язаний з погіршенням ситуації на фронті. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

Кочетков пояснив, що активізація дипломатичних зусиль пов’язана з тим, що Трампу доповідають про складну ситуацію на фронті. За його оцінкою, існує ризик, що оборона може не витримати, тому Трамп вважає за необхідне домовлятися вже зараз і реалізувати те, про що він говорив із Путіним на Алясці. Адже якщо лінія фронту обвалиться, то Кремль вимагатиме значно більше, і процес доведеться починати заново. Наразі ж, на його думку, ще можливо обмежитися лише виходом України з Донбасу.

"Але якщо фронт не витримає саме на Донбасі, тоді доведеться говорити вже про вихід України із Запорізької та Херсонської областей, включаючи обласні центри. Це, звичайно, значно складніше. Тому зараз, як вважає Трамп (і незрозуміло, на яких даних це базується, тому що фронт хоч і рухається, але зовсім не катастрофічно), він бачить "загрозу провалу" і хоче прискорити процес", - вказав він.

Політичний аналітик Олександр Кочетков також підкреслив, що навіть за збереження нинішньої динаміки швидких результатів очікувати не варто. Процес надзвичайно складний. Навіть якщо вдасться ухвалити рішення щодо того, що у США називають "важким питанням територіальних поступок", тобто виходу України з Донбасу, залишиться чимало інших складних тем — зокрема потенційний обмін територіями, наприклад, щодо Енергодара та Запорізької АЕС.

Він також зазначив, що не менш проблемним є питання створення демілітаризованої зони - її розміри, механізми контролю та склад спостерігачів.

На це, за його словами, знадобляться місяці. Тому навряд чи варто очікувати навіть попереднього кроку у вигляді тимчасового припинення боїв раніше ніж за місяць, а більш повноцінні домовленості щодо припинення вогню, ймовірно, стануть можливими не раніше весни.

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Україна відновлює переговори з РФ - думка експерта

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський кілька днів тому оголосив про відновлення переговорів у Стамбулі, а західні ЗМІ повідомили про можливу зустріч із спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Нардеп, дипломат і засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко зазначив, що діалог триває постійно — на різних рівнях і за участю різних держав. Тож у цьому кроці немає нічого надзвичайного.

За його словами, зустрічі та переговори відбувалися раніше й продовжуються зараз.

План США щодо закінчення війни - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа презентувала нову версію "мирного плану" щодо завершення війни в Україні. Та, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ідея передати Росії контроль над частинами Донецької області, що досі перебувають під українським контролем, та фактично закріпити нинішню лінію фронту на півдні, дає Кремлю надмірні переваги.

У проєкті угоди, який готує команда спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа, пропонується, щоб Росія сплачувала Україні щось на кшталт "орендної плати" за фактичне утримання Донбасу. За даними The Telegraph, план передбачає передачу Москві контролю над східною частиною регіону, хоча формально Донбас залишатиметься територією України.

Європейські держави виступили проти цього нового американського "мирного плану", який може вимагати від Києва подальших територіальних поступок і часткового роззброєння. Як пише Reuters, такі умови союзники України вже давно трактують як фактичну капітуляцію.

Про персону: Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України. Веде власний ютюб-канал, коментує події в Україні та світі.

