Adam Клименко в комі: колега співака розкрив деталі його хвороби

- Adam Михайло Клименко впав у кому
- Що призвело до хвороби артиста розповів його колега - Ілля Парфенюк
Український співак, співзасновник і лідер гурту Adam Михайло Клименко перебуває в комі через страшну хворобу - вже два місяці музикант бореться з туберкульозним менінгітом. Новини про його стан з'явилися в його блозі в Instagram із закликом молитися за Мішу.
Клименко приховував свої проблеми зі здоров'ям. Про те, що йому необхідна медична допомога, колега співака Parfeniuk (разом з Adam він записав трек "Твоя краса врятує світ" - прим. редактора) дізнався зовсім випадково. У середині жовтня Михайло надіслав йому відеопривітання з Днем народження, на якому було видно, що музикант перебуває в лікарні.
"У нього були проблеми зі спиною - він лікувався дуже довго і на тлі препаратів в нього виникла хвороба під назвою туберкульоз. 13 жовтня, за місяць до мого дня народження Міша написав мені привітання і відправив відео. Я помітив, що він лежить на лікарняному ліжку - в нас пішов діалог і так я з'ясував, що він захворів на туберкульоз", - розповів Парфенюк у розмові з "ЖВЛ Представляє".
Про гурт Adam
Adam - український гурт. Заснований 2015 року в Києві Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). Група складається з Михайла Клименка (вокал, клавіші), Саші Норової (вокал, танці), Максима Козаченка (гітара), Андрія Гриценка (барабани) і В'ячеслава Шевченка (звук), повідомляє Вікіпедія.
