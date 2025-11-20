Adam Клименко в комі: колега співака розкрив деталі його хвороби

Parfeniuk встиг попрацювати з Михайлом до того, як той потрапив до лікарні.

Adam Михайло Клименко в комі - як розвинулася хвороба співака / колаж: Главред, фото: instagram.com/adamukraine

Коротко:

Adam Михайло Клименко впав у кому

Що призвело до хвороби артиста розповів його колега - Ілля Парфенюк

Український співак, співзасновник і лідер гурту Adam Михайло Клименко перебуває в комі через страшну хворобу - вже два місяці музикант бореться з туберкульозним менінгітом. Новини про його стан з'явилися в його блозі в Instagram із закликом молитися за Мішу.

Клименко приховував свої проблеми зі здоров'ям. Про те, що йому необхідна медична допомога, колега співака Parfeniuk (разом з Adam він записав трек "Твоя краса врятує світ" - прим. редактора) дізнався зовсім випадково. У середині жовтня Михайло надіслав йому відеопривітання з Днем народження, на якому було видно, що музикант перебуває в лікарні.

"У нього були проблеми зі спиною - він лікувався дуже довго і на тлі препаратів в нього виникла хвороба під назвою туберкульоз. 13 жовтня, за місяць до мого дня народження Міша написав мені привітання і відправив відео. Я помітив, що він лежить на лікарняному ліжку - в нас пішов діалог і так я з'ясував, що він захворів на туберкульоз", - розповів Парфенюк у розмові з "ЖВЛ Представляє".

Parfeniuk розповів про хворобу Михайла Клименка / Скриншот YouTube

Читайте також:

Про гурт Adam Adam - український гурт. Заснований 2015 року в Києві Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). Група складається з Михайла Клименка (вокал, клавіші), Саші Норової (вокал, танці), Максима Козаченка (гітара), Андрія Гриценка (барабани) і В'ячеслава Шевченка (звук), повідомляє Вікіпедія.

