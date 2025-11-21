Окупанти відзвітували про взяття Купʼянська: Генштаб розкрив реальний стан справ

Генштаб дав відповідь на заяви РФ і розкрив, що насправді відбувається на Куп’янському напрямку.

Українські війська продовжують шукати та знищувати диверсійні групи ворога / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, 14-я ОМБр, скриншот

Коротко:

Куп’янськ та околиці залишаються під контролем ЗСУ

Українські війська проводять пошуково-штурмові дії в Покровську та Ямполі

Контрдиверсійні заходи тривають проти ДРГ окупантів

Куп’янськ Харківської області та навколишні території залишаються під контролем українських військ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України після заяв начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію міста.

"У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп - ред) окупантів, які інфільтрувалися до міста", – наголосили у Генштабі. відео дня

Ситуація у Ямполі та інших містах

Ситуація у Ямполі Донецької області, де росіяни також заявляли про захоплення, є подібною. Там українські війська проводять пошуково-ударні операції.

У Генштабі спростували й повідомлення про нібито контроль над частиною міст Вовчанськ і Покровськ.

"У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та зачистка міської забудови від ворога. Для підрозділів організовують додаткові логістичні маршрути до Покровська та Мирнограда, щоб забезпечити їх усім необхідним. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються та знищуються", – зазначили військові.

Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Коментар начальника управління комунікації

Начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов, відповідальний за Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий, в коментарі РБК–Україна зазначив нереалістичність заяв РФ про оточення селища: "Оточити там 15 батальйонів заважають такі науки, як фізіологія та геометрія. Загалом схоже, що Володимир Путін обрав тактику 'ніколи не здавайся, ганьбись до кінця'".

Він також спростував повідомлення про нібито "звільнення Куп’янська": "Ситуація лишалась сталою: частина російських сил розсереджено сиділа по північних районах міста. Кого вони там могли оточити — я не уявляю".

Експертна думка щодо Покровська

Військовий експерт та колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак зазначає, що втрата Покровська для України — це втрата великої фортеці, яка більше року стримувала ворога. Водночас, завдяки обороні міста Україна отримала цінний час для підготовки наступних дій.

"Покровськ не є містом-мільйонником чи обласним центром, але це велика й протяжна агломерація з різноманітною забудовою — гаражі, 5- та 9-поверхові будинки, одноповерхові споруди, залізобетонні конструкції, технічні об’єкти, котельні, виробничі майданчики, занедбані радянські споруди, шахти та копальні", — пояснює Ступак.

За його словами, така інфраструктура робить оборону міста складною, але водночас стратегічно вигідною для сповільнення наступу противника.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, російські окупаційні війська могли прорвати одну з найміцніших українських ліній оборони на Донеччині. Про це повідомив військовий кореспондент німецького видання Bild Юліан Рьопке.

Крім того, аналітики DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська просунулися на Запоріжжі та Харківщині.

Нагадаємо, що окупаційні війська країни-агресорки Росії цього року розпочали спроби прориву у Дніпропетровську область, попри те, що завдання, поставлене кремлівським диктатором Володимиром Путіним, щодо захоплення Донецької та Запорізької областей все ще не виконане.

