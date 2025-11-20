Дружина Михайла Клименка зворушливо звернулася до чоловіка в комі

Коротко:
- Михайло Клименко хворий і перебуває в комі
- Саша Норова розповіла про своє головне бажання зараз
Соліст і засновник гурту Adam ("Танцюй зі мною повільно", "Ау Ау") Михайло Клименко зараз у комі через туберкульозний менінгіт. Артист уже два місяці бореться з хворобою. Вона розвинулася через препарати, які він довго приймав під час лікування спини.
Саша Норова, дружина і муза Клименка, сьогодні звернулася до нього в соціальних мережах. Вона повідомила, що у їхнього спільного сина сьогодні День народження, і їхнє головне бажання - щоб Михайло скоріше одужав.
"Мішенька, в нашого Марка сьогодні День народження - 15 років. Ми загадали бажання тільки одне. Ти нам потрібен", - написала Норова. Вона також опублікувала фото з Марком, на якому ніжно обіймає сина.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Потап і Настя Каменських розривають останній зв'язок з Україною. Артисти перебралися жити в США після серії скандалів за їхньої участі.
Також дружина Юрія Ткача похвалилася незвичайним талантом доньки. 11-річна Ліза Ткач потрапила на відео під час виконання хіта Олени Омаргалієвої "Не п'яна - закохана".
Читайте також:
- Оксана Білозір зробила відверте зізнання про весілля - як це сталося
- Ідеальна сім'я: дружина Олександра Усика показала всіх дітей з особливого приводу
- "Це був цікавий досвід": що відбувається в особистому житті Ярослава Грубича
Про гурт Adam
Adam - український гурт. Заснований 2015 року в Києві Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). Група складається з Михайла Клименка (вокал, клавіші), Саші Норової (вокал, танці), Максима Козаченка (гітара), Андрія Гриценка (барабани) і В'ячеслава Шевченка (звук), повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред