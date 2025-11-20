Дружина Михайла Клименка зворушливо звернулася до чоловіка в комі

Саша Норова нагадала про важливу для їхньої родини дату.

Михайло Клименко в комі - Саша Норова показала сина Adam і звернулася до чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/sasha_norova

Михайло Клименко хворий і перебуває в комі

Саша Норова розповіла про своє головне бажання зараз

Соліст і засновник гурту Adam ("Танцюй зі мною повільно", "Ау Ау") Михайло Клименко зараз у комі через туберкульозний менінгіт. Артист уже два місяці бореться з хворобою. Вона розвинулася через препарати, які він довго приймав під час лікування спини.

Саша Норова, дружина і муза Клименка, сьогодні звернулася до нього в соціальних мережах. Вона повідомила, що у їхнього спільного сина сьогодні День народження, і їхнє головне бажання - щоб Михайло скоріше одужав.

"Мішенька, в нашого Марка сьогодні День народження - 15 років. Ми загадали бажання тільки одне. Ти нам потрібен", - написала Норова. Вона також опублікувала фото з Марком, на якому ніжно обіймає сина.

Михайло Клименко в комі - Саша Норова показала сина Adam і звернулася до чоловіка / фото: instagram.com/sasha_norova

Про гурт Adam Adam - український гурт. Заснований 2015 року в Києві Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). Група складається з Михайла Клименка (вокал, клавіші), Саші Норової (вокал, танці), Максима Козаченка (гітара), Андрія Гриценка (барабани) і В'ячеслава Шевченка (звук), повідомляє Вікіпедія.

