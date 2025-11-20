Може "втратити владу": експерт розкрив сценарій із "вилкою" для Зеленського

Ситуація, що складається, стане формою тиску на Володимира Зеленського, переконаний Олександр Кочетков.

Олександр Кочетков прокоментував інформацію про нові ініціативи США / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН, Офіс президента

Головне із заяв Кочеткова:

Після корупційного скандалу ситуація може змінитися

Вимальовується форма тиску на Зеленського

Політичний аналітик Олександр Кочетков прокоментував ситуацію навколо оприлюднення "мирного плану", приписуваного раднику Дональда Трампа Стіву Віткоффу.

"Президент Зеленський не погоджувався з тими підходами, які були напрацьовані між Трампом і Путіним. Він не погоджується і досі", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що після корупційного скандалу, вважається, що президент України значно ближче до того, щоб погодитися з такими пропозиціями.

"Тому що ситуація виглядає так: якщо він погоджується - він втрачає частину території країни; якщо не погоджується - є побоювання, що він втратить владу, тобто перестане бути президентом і, фактично, втратить для себе всю Україну", - вважає він.

Співрозмовник також переконаний у тому, що ситуація, яка складається, стане формою тиску на Зеленського.

"Ось така альтернатива формується. І ті, хто це провокують (а без Сполучених Штатів тут навряд чи обійшлося) чітко розраховують, що це буде формою тиску, яку Зеленський не зможе не помітити", - додав Кочетков.

Думка експерта про новий план США

Політолог Володимир Фесенко зазначає, що Сполучені Штати знову пропонують так званий "мирний план", який на ділі повторює вигідні Москві варіанти завершення війни. Він підкреслює: це вже далеко не перша спроба американських і російських переговірників представити Україні умови, які фактично відповідають інтересам Кремля.

За словами Фесенка, Вашингтон укотре повторює ті самі помилки, вважаючи, що поступки Путіну здатні наблизити закінчення конфлікту. Експерт переконаний: подібна стратегія не приведе до миру - навпаки, вона може спричинити абсолютно протилежний ефект.

Раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський заявив про відновлення переговорного процесу в Стамбулі, а західні медіа повідомляли про ймовірну зустріч зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував повернення до переговорів із росіянами, тоді як США готують план припинення бойових дій, умови якого можуть стати відомими вже до кінця тижня.

Раніше Главред писав про те, що Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим і українськими чиновниками.

Про персону: Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України. Веде власний ютюб-канал, коментує події в Україні та світі.

