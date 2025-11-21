Збірна України дізналася суперника: Шевченко прокоментував перший важливий матч

Шевченко розповідає про підготовку команди стартового до матчу та наголошує на важливості серйозного підходу до гри.

https://glavred.net/sport/sbornaya-ukrainy-uznala-sopernika-shevchenko-prokommentiroval-pervyy-vazhnyy-match-10717472.html Посилання скопійоване

Українська збірна готується до плейоф ЧС / Колаж: Главред, фото: facebook.com/shevaofficial, скріншот

Коротко:

Україна зіграє зі Швецією у плейоф відбору ЧС

Можливий фінал — матч проти Польщі або Албанії

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував підсумки жеребкування плейоф відбору на чемпіонат світу. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

У першому раунді плейоф збірна України зіграє зі Швецією, яка потрапила до цього етапу завдяки рейтингу Ліги націй. У разі перемоги "синьо-жовті" у фіналі зустрінуться з переможцем матчу Польща — Албанія.

відео дня

Складний суперник на старті плейоф

Шевченко відзначив, що Україні дістався один із найскладніших суперників:

"Я думаю, всі команди, які потрапили в плейоф, — дуже сильні та підготовлені. Але ми потрапили на одну з найсильніших. Підбір гравців, які є у команди Швеції, — дуже сильний. Тому треба буде серйозно підготуватися".

Вибір стадіону для домашніх матчів

Президент УАФ також наголосив на важливості правильного вибору арени для домашніх матчів, які Україна традиційно проводить у Польщі: "Перший матч ми граємо вдома, і другий — теж, якщо пройдемо. Треба правильний зробити вибір стадіону та країни, в якій ми будемо грати ці матчі".

Оцінивши заключну гру відбору проти Ісландії, Шевченко підкреслив важливість збереження бойового настрою: "Головне, що наші футболісти в останньому матчі продемонстрували дуже класні форму та налаштування. Якщо ми будемо з таким настроєм готуватися, у нас хороші шанси поїхати в Америку".

Визнання складності жеребкування та плани на підготовку

Водночас він визнав складність жеребу, наголосивши на потребі зростання команди: "Так, жереб нам трапився нелегкий. Тому маємо те, що маємо. Треба підвищувати наш рівень, якщо ми хочемо потрапити (на ЧС-2026 — ред.), і готуватися до серйозних матчів".

Футбол - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у четвер, 20 листопада, у Цюріху відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2026 у зоні УЄФА. Збірна України дізналася суперників у плей-офф, матчі якого відбудуться 26 і 31 березня 2026 року.

Крім того, 16 листопада збірна України з футболу провела вирішальний матч відбору на ЧС–2026 проти Ісландії. Під час поєдинку українські вболівальники розгорнули банер, який одразу став "головною новиною" для російських політиків.

Нагадаємо, що збірна України здобула перемогу в Ісландії та випередила суперника на три очки. Завдяки цьому "синьо-жовті" повернулися на другу сходинку турнірної таблиці з десятьма очками та забезпечили собі вихід у плейоф чемпіонату світу-2026.

Читайте також:

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред