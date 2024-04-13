'Не як подарунок': Трамп підтримав схвалення допомоги Україні, але з однією умовою

Трамп вважає, що США повинні дати цю допомогу Україну у якості позики, а не "подарунка".

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Трамп підтримав схвалення допомоги Україні, але з однією умовою/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Колишній президент США Дональд Трамп зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном і після цього виступив із заявою, що він не проти схвалення допомоги Україні. Але він уточнив, що підтримує надання цієї допомоги лише у якості позики.

Про це Трамп заявив, коли разом з Джонсоном після їхньої зустрічі вийшов для коментарів на своїй віллі Мар-а-Лаго, пише The Hill. Він сказав, що вони думають про те, щоб "зробити це у вигляді позики, а не просто подарунка".

"Зараз ми продовжуємо роздавати подарунки на мільярди і мільярди доларів, і ми дослідимо це питання. Але для мене набагато важливіше, що Європа має активніше долучатися і давати гроші. Вони мають давати щось співмірне. Якщо цього не буде відбуватися, мені буде дуже прикро, тому що їх це стосується набагато більше, ніж нас", – зазначив Трамп. відео дня

Нагадаємо, Джонсон у п’ятницю, 12 квітня, обговорив з офіційними особами Білого дому проєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю, що відрізнятиметься від того, який запропонував Сенат, і включатиме у себе кілька вимог республіканців. Після цього обговорення Джонсон поїхав до Трампа.

Варто зазначити, що Дональд Трамп упродовж багатьох місяців скептично висловлювався про допомогу Україні. Він стверджував, що це не має дуже важливого значення для інтересів США, і що основну відповідальність повинна взяти на себе Європа.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні ще з осені 2023 року. Це пов'язано з розбіжностями між республіканцями і демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню. Голосування в Палаті представників США, можливо, відбудеться не раніше середини квітня, а може й пізніше.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що документ може містити "деякі важливі нововведення". Зокрема, може йтися про можливість надання кредиту Україні.

Також Джонсон зазначав, що серед конгресменів США триває дискусія щодо формату майбутнього пакета військової допомоги Україні. За його словами, необхідно досягти консенсусу "в дуже складний час".

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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