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Прийняття пакета допомоги для України: у Білому домі відреагували на ідею Джонсона

Юрій Берендій
16 квітня 2024, 22:21
В Білому домі зазначили, що зрушення щодо прийняття законопроекту про допомогу Україні, ймовірно, можна чекати вже цього тижня.
Прийняття пакета допомоги для України: у Білому домі відреагували на ідею Джонсона
Білий дім готовий розглянути ідею спікера Джонсона щодо допомоги Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Адміністрація президента Байдена заявила про готовність розглянути ідеї спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо пакета з чотирьох окремих законопроектів, які передбачають допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та іншим країнам. Про це на брифінгу 16 квітня повідомив речник Білого дому з питань комунікації у сфері національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.

"Ми не підтримуємо окремий законопроект, який фінансує лише Ізраїль, тому що Україні також потрібні боєприпаси. Важливо, щоб Палата представників просунулася цього тижня, щоб ми могли допомогти Ізраїлю, Україні, а також Азійсько-Тихоокеанському регіону. Щодо деталей, ми почекаємо та подивимося, що запропонує спікер. Важливо, щоб наші союзники — Україна та Ізраїль якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу", — сказав посадовець.

Він наголосив на тому, що Білий дім повинен ознайомитися з повним текстом усіх законопроєктів перед тим, як підтримати нову ініціативу.

відео дня

Водночас, Кірбі відзначає, що ініціатива Джонсона, на перший погляд, може сприяти адміністрації наданню необхідної допомоги Україні, Ізраїлю та країнам Індо-Тихоокеанського регіону вже зараз, у критичний момент.

"Президент дуже рішуче наголосив, що нам потрібно погодити це додаткове фінансування національної безпеки якомога швидше. Тому нам потрібно побачити зрушення у Палаті представників уже цього тижня", — заявив посадовець.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики

У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Допомога США Україні - останні заяви Зеленського

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський висловив свою позицію щодо ініціативи Конгресу США про розділення законопроекту про допомогу Україні та Ізраїлю.

Спікер Палати представників Майк Джонсон представив свій план щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та іншим країнам, який був відкладений на кілька місяців. Він представив чотири окремі законопроекти, голосування за які планується до кінця тижня.

Водночас, Україні потрібна негайна військова допомога для захисту від російських атак з повітря. США та інші країни продемонстрували готовність допомагати своїм союзникам у захисті від ракет та дронів, як це відбувається в Ізраїлі. Проте, коли мова йде про Україну, підхід неоднозначний. США не планують допомагати Україні у збиванні російських ракет та дронів, заявив координатор Білого дому у справах національної безпеки Джон Кірбі.

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