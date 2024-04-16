"Дешевше купити Patriot": Боррель на пальцях пояснив важливість допомоги Україні

Перш ніж говорити про відновлення, потрібно уникнути руйнування України, переконаний Жозеп Боррель.

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Жозеп Боррель прокоментував питання затримки допомоги Україні / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Defense.gov/John Hamilton, скріншот

Високий представник ЄС Жозеп Боррель підкреслив, що в питанні захисту енергооб'єктів України від російських атак доцільніше купити ППО Patriot, ніж потім відновлювати зруйновану Росією українську ТЕС.

Відповідаючи на запитання Le Monde, чи може Франція зробити більше для України, ніж Німеччина, він сказав: "Моя роль полягає не в тому, щоб вказувати пальцем на ту чи іншу країну, а в тому, щоб виробити спільну позицію. Для мене важлива загальна цифра, але я прекрасно розумію, що ця сума складається з дуже різних понять".

За словами Борреля, проблема не в часі, а в кількості.

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"Через рік може бути вже занадто пізно. Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні уникнути її руйнування. Дешевше купити систему Patriot, ніж відновлювати електростанцію, на яку націлилися росіяни", - сказав високий представник ЄС.

Оцінка ситуації на фронті

Водночас він переконаний у тому, що зараз на фронті в Україні "динамічний глухий кут". Київ потребує допомоги Заходу, зокрема зенітних батарей, для відбиття російської агресії.

"Бої дуже інтенсивні. Але прориву, на який сподівалася Україна, не відбулося, і поки що не видно і російського прориву. Росіяни беруть гору і відгризають шматки території, зазнавши величезних людських втрат", - заявив Боррель.

Дипломат підкреслив, що Заходу необхідно відновити баланс сил.

"У цій історії є асиметрія: Росії не потрібно перемагати, їй потрібно тільки не програти. Україна, з іншого боку, має перемогти, щоб відбити вторгнення. Демографічно різниця величезна, і в Україні є ефект виснаження. Тільки від нас залежить, чи зможемо ми дати їй можливість атакувати", - зазначив він.

Боррель повідомив, що скликав на 22 квітня Раду у закордонних справах і обороні, щоб подивитися, як ЄС може задовольнити потреби України в боєприпасах і, можливо, в терміновішому порядку, в засобах протиповітряної оборони.

"Я стукаю у двері держав-членів, щоб сказати їм, що якщо у них немає зенітних батарей, то вони повинні їх купити (для України, - ред.). Справа просувається повільно, але внески держав-членів сильно різняться", - додав високий дипломат ЄС.

ЗРК Patriot - останні новини по темі

Раніше повідомлялося, що Німеччина поставить Україні третю систему ППО ЗРК Patriot. Зазначається, що наразі Бундесвер надав Україні дві вогневі частини ЗРК Patriot, а постачання ще однієї системи стане можливим за рахунок повернень із планового ремонту.

Ймовірні терміни передачі Україні нової системи ЗРК Patriot від Німеччини прокоментував представник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш. "Звичайно, що це не одна машина, і всі їх треба буде доставити на територію України. Це може зайняти деякий час. Я не хотів би говорити, скільки, оскільки противник також моніторить ситуацію і може використати. Однак можу запевнити, що це відбудеться якомога швидше", - сказав представник ЗС.

Зі свого боку глава МЗС Дмитро Кулеба вважає реальною ситуацію, за якої системи ППО Patriot, розташовані в межах Польщі, прикривали б кордон на заході України.

Хто такий Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

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