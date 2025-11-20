Росія атакувала Запоріжжя КАБами: в ОВА повідомили про загиблих та поранених

Країна-окупант завдала удару по Запоріжжю та області, спричинивши загибель людей, поранення та руйнування об’єктів.

Екстрені служби обстежують наслідки ударів КАБів / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя дронами-камікадзе КАБ

Загинули 5 людей, 3 отримали поранення

Пошкоджені житлові будинки, магазин і ринок

Ввечері у четвер, 20 листопада, Запорізька область та місто Запоріжжя зазнали атаки російських дронів-камікадзе та КАБів. Про це безпосередньо повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

"Вибух чули в одному з районів Запоріжжя. Екстрені служби обстежують територію. Попередньо, є постраждалі", – йдеться у дописі Федорова.

За його словами, російські сили атакують як обласний центр, так і регіон. Повітряні сили України повідомляли про рух керованих авіабомб (КАБ) у напрямку Запоріжжя, включно з повторними пусками.

Начальник ОВА закликав мешканців Запоріжжя та області залишатися в безпечних місцях, поки тривають роботи екстрених служб.

Згодом Федоров уточнив, що внаслідок атаки загинули пятеро людей, ще троє отримали поранення. В результаті удару пошкоджені житлові будинки, магазин та ринок. На місці працюють всі екстрені служби.

Відео наслідків удару по Запоріжжю

Запоріжжя / Фото: Скріншот

