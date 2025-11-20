Росія атакувала Запоріжжя КАБами: в ОВА повідомили про загиблих та поранених

Коротко:
- Росія атакувала Запоріжжя дронами-камікадзе КАБ
- Загинули 5 людей, 3 отримали поранення
- Пошкоджені житлові будинки, магазин і ринок
Ввечері у четвер, 20 листопада, Запорізька область та місто Запоріжжя зазнали атаки російських дронів-камікадзе та КАБів. Про це безпосередньо повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
"Вибух чули в одному з районів Запоріжжя. Екстрені служби обстежують територію. Попередньо, є постраждалі", – йдеться у дописі Федорова.відео дня
За його словами, російські сили атакують як обласний центр, так і регіон. Повітряні сили України повідомляли про рух керованих авіабомб (КАБ) у напрямку Запоріжжя, включно з повторними пусками.
Начальник ОВА закликав мешканців Запоріжжя та області залишатися в безпечних місцях, поки тривають роботи екстрених служб.
Згодом Федоров уточнив, що внаслідок атаки загинули пятеро людей, ще троє отримали поранення. В результаті удару пошкоджені житлові будинки, магазин та ринок. На місці працюють всі екстрені служби.
Відео наслідків удару по Запоріжжю
Про персону: Іван Федоров
Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року
З 2020 - Мелітопольський міський голова.
У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.
У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.
