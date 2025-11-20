Зеленський отримав від США новий план завершення війни: в ОП розкрили подробиці

Президент України визначає ключові принципи, що мають лягти в основу майбутніх дипломатичних кроків задля припинення війни.

Україна погоджує з американською стороною подальшу роботу над мирним планом / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, facebook.com/WhiteHouse

США передали Україні проєкт плану для посилення дипломатії

Зеленський окреслив принципи та погодив подальшу роботу над документом

Планують розмову Зеленського з Трампом щодо мирних кроків

Президент України отримав від представників США проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може стати важливим кроком для посилення дипломатичних зусиль та наближення припинення війни. Про це повідомили в Офісі Президента України, підкресливши стратегічний характер консультацій між Києвом і Вашингтоном.

Володимир Зеленський визначив ключові принципи, які залишаються пріоритетними для українського суспільства та безпеки держави. Зазначено, що сторони погодилися продовжити опрацювання документа, що може вплинути на подальший хід мирних ініціатив.

"Ми прагнемо миру від перших секунд російського вторгнення і підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир", — наголосив Президент України.

Він також зазначив, що Україна від початку року підтримує ініціативи Президента Трампа щодо завершення кровопролиття.

"Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир", — додав він.

Майбутня розмова з Трампом

За словами глави держави, найближчими днями він розраховує провести розмову з Президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити актуальні дипломатичні можливості та узгодити ключові кроки, необхідні для досягнення стійкого миру.

"Така комунікація, за оцінками експертів, може посилити координацію між Україною та США в умовах триваючої агресії збоку Росії", - підсумував Зеленський.

Активізація дипломатії США - думка експерта

В останні дні помітно активізувалися дипломатичні процеси навколо обговорення плану завершення війни Росії проти України. На думку політичного аналітика Олександра Кочеткова, пришвидшення ініціатив США пояснюється загостренням ситуації на фронті.

"Активізація дипломатії пов’язана з тим, що Трампу доповідають про складність обстановки на лінії фронту. Існує ризик, що оборона може не витримати, тож він прагне домовлятися вже зараз, реалізуючи те, про що говорив із Путіним на Алясці", — зазначає експерт.

Кочетков наголошує, що у разі обвалу фронту Кремль може висувати значно більші вимоги, і переговори доведеться починати заново. "Але якщо фронт не витримає саме на Донбасі, тоді доведеться говорити вже про вихід України із Запорізької та Херсонської областей, включаючи обласні центри. Це значно складніше. Тому зараз, як вважає Трамп (і незрозуміло, на яких даних це базується, бо фронт хоч і рухається, але не катастрофічно), він бачить "загрозу провалу" і хоче прискорити процес", — підкреслює аналітик.

Мирний план щодо завершення війни - що відомо

Як повідомляв Главред, європейські країни відкинули новий "мирний план" США щодо війни РФ проти України, який міг би передбачати відмову Києва від частини територій і роззброєння. Союзники наголосили, що мир не може бути капітуляцією.

Крім того, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, не підтвердив інформацію про існування спільного з США "мирного плану" щодо завершення війни в Україні

Нагадаємо, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США розробляють "мирний план" для України з урахуванням позицій обох сторін. Він підкреслив, що для завершення війни потрібні серйозні поступки обох сторін та реалістичні пропозиції для міцного миру.

