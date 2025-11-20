Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський отримав від США новий план завершення війни: в ОП розкрили подробиці

Руслан Іваненко
20 листопада 2025, 18:31оновлено 20 листопада, 20:19
2020
Президент України визначає ключові принципи, що мають лягти в основу майбутніх дипломатичних кроків задля припинення війни.
Зеленський отримав від США новий план завершення війни: в ОП розкрили подробиці
Україна погоджує з американською стороною подальшу роботу над мирним планом / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • США передали Україні проєкт плану для посилення дипломатії
  • Зеленський окреслив принципи та погодив подальшу роботу над документом
  • Планують розмову Зеленського з Трампом щодо мирних кроків

Президент України отримав від представників США проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може стати важливим кроком для посилення дипломатичних зусиль та наближення припинення війни. Про це повідомили в Офісі Президента України, підкресливши стратегічний характер консультацій між Києвом і Вашингтоном.

Володимир Зеленський визначив ключові принципи, які залишаються пріоритетними для українського суспільства та безпеки держави. Зазначено, що сторони погодилися продовжити опрацювання документа, що може вплинути на подальший хід мирних ініціатив.

відео дня

"Ми прагнемо миру від перших секунд російського вторгнення і підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир", — наголосив Президент України.

Він також зазначив, що Україна від початку року підтримує ініціативи Президента Трампа щодо завершення кровопролиття.

"Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир", — додав він.

Майбутня розмова з Трампом

За словами глави держави, найближчими днями він розраховує провести розмову з Президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити актуальні дипломатичні можливості та узгодити ключові кроки, необхідні для досягнення стійкого миру.

"Така комунікація, за оцінками експертів, може посилити координацію між Україною та США в умовах триваючої агресії збоку Росії", - підсумував Зеленський.

Активізація дипломатії США - думка експерта

В останні дні помітно активізувалися дипломатичні процеси навколо обговорення плану завершення війни Росії проти України. На думку політичного аналітика Олександра Кочеткова, пришвидшення ініціатив США пояснюється загостренням ситуації на фронті.

"Активізація дипломатії пов’язана з тим, що Трампу доповідають про складність обстановки на лінії фронту. Існує ризик, що оборона може не витримати, тож він прагне домовлятися вже зараз, реалізуючи те, про що говорив із Путіним на Алясці", — зазначає експерт.

Кочетков наголошує, що у разі обвалу фронту Кремль може висувати значно більші вимоги, і переговори доведеться починати заново. "Але якщо фронт не витримає саме на Донбасі, тоді доведеться говорити вже про вихід України із Запорізької та Херсонської областей, включаючи обласні центри. Це значно складніше. Тому зараз, як вважає Трамп (і незрозуміло, на яких даних це базується, бо фронт хоч і рухається, але не катастрофічно), він бачить "загрозу провалу" і хоче прискорити процес", — підкреслює аналітик.

Мирний план щодо завершення війни - що відомо

Як повідомляв Главред, європейські країни відкинули новий "мирний план" США щодо війни РФ проти України, який міг би передбачати відмову Києва від частини територій і роззброєння. Союзники наголосили, що мир не може бути капітуляцією.

Крім того, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, не підтвердив інформацію про існування спільного з США "мирного плану" щодо завершення війни в Україні

Нагадаємо, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США розробляють "мирний план" для України з урахуванням позицій обох сторін. Він підкреслив, що для завершення війни потрібні серйозні поступки обох сторін та реалістичні пропозиції для міцного миру.

Читайте також:

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України мирні переговори Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

15:30Інтерв'ю
ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

15:07Війна
РФ вже готова до ударів: коли буде новий масований обстріл

РФ вже готова до ударів: коли буде новий масований обстріл

14:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
Генерація АЕС зросла: які регіони можуть очікувати полегшення зі світлом

Генерація АЕС зросла: які регіони можуть очікувати полегшення зі світлом

Долар рвонув угору, євро летить на дно: новий курс валют на 21 листопада

Долар рвонув угору, євро летить на дно: новий курс валют на 21 листопада

Скільки годин не буде світла - Укренерго опублікувало нові графіки на 21 листопада

Скільки годин не буде світла - Укренерго опублікувало нові графіки на 21 листопада

"Злив" даних перед ударом РФ по Тернополю - нардеп відреагував на звинувачення

"Злив" даних перед ударом РФ по Тернополю - нардеп відреагував на звинувачення

Гороскоп на грудень 2025: життя одного знака зодіаку перевернеться з ніг на голову

Гороскоп на грудень 2025: життя одного знака зодіаку перевернеться з ніг на голову

Останні новини

15:27

У речах з секонд-хенду криється безліч небезпек: як легко провести дезінфекцію

15:12

ТСК намагалась примусово доставити в Верховну Раду керівника фундації DEJURE Михайла Жернакова, який ігнорує всі виклики

15:12

"Стане відомо": Аніта Луценко натякнула на розрив стосунків

15:07

ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

14:58

Порошенко вимагає новий Уряд та себе Прем’єром, інакше зриватиме бюджет-2026 та перемовини, - експерт

Повноцінні домовленості щодо припинення вогню можливі не раніше весни - КочетковПовноцінні домовленості щодо припинення вогню можливі не раніше весни - Кочетков
14:53

РФ вже готова до ударів: коли буде новий масований обстріл

14:51

Переговори Зеленського з Трампом: у Sky News дізналися терміни і тему обговорення

14:49

Сніг, мороз та хуртовини: в яких областях різко погіршиться погода

14:23

Найсмачніша намазка з сала до борщу з трьох інгредієнтів: рецепт п'ятихвилинка

Реклама
14:12

Страва, якою у своїх листах захоплювався Шевченко: рецепт гречаних вареників з сиромВідео

14:11

Можливий коханець Денисенко засвітився з нею в новій ролі - деталі

14:07

Важко з тобою: Джанабаєва показала, як свариться з МеладзеВідео

14:04

Слова "підодіяльник" та "підковдра" варто забути - правильні українські назвиВідео

14:03

Люди, що народилися в ці три місяці, мають рідкісний дар заспокоювати

13:51

Переговори про мирну угоду: Умєров назвав головні умови України

13:49

Експерт з енергетики пояснив, чому графіки відключень світла так часто змінюються

13:27

Неочікуваний стрибок: в Україні ціна на популярний продукт перевищила 600 гривень

13:11

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці пінгвіна в окулярах за 31 секунду

12:55

Ворога знищено: у ЗСУ важливий успіх на критичному напрямку під Покровськом

12:54

Продавав Біг-Бен і Білий дім за недорого: історія афериста, якому вірили наївні багатіїВідео

Реклама
12:52

Назад в СРСР: через проблеми Росія з 2026 року може перейти на карткову систему

12:34

Мамі по плече: Фреймут вивела в люди молодшу доньку, яка різко подорослішалаВідео

12:33

На Україну насувається потужний циклон: які області накриє сніг у вихідні

12:31

Десятки дронів налетіли на Одесу: "Шахеди" падають на будинкиВідео

12:11

"Тут особливий струм і дуже рідна емоція": колишня тренерка "Ліги Сміху"повернулася в проєкт

12:07

"Україна сама себе знищить": експерт сказав, що ховається за "мирним планом"

12:07

"У дуже важкому стані": що відбувається зі Степаном Гігою зараз

12:00

"Нагнали швидких з медиками": ГУР провело вражаючу операцію в тилу ворога

11:59

В Україні стартує "Зимова підтримка": кому і як можна отримати виплати

11:55

Без "Дії" та черг: як легко оформити "тисячу Зеленського"

11:50

СБУ масово затримує навідників на енергетичні об'єкти. Вони вже отримують по 15 років, - експерт

11:46

Чому 22 листопада не можна перевантажуватися: яке церковне свято

11:41

"Наш перший досвід": Могилевська показала зворушливий момент з меншою донечкоюВідео

11:31

Звичайні люди, які стали незламним щитом Харкова: 2+2 покаже воєнну драму "Фортеця"

11:21

"Ніжний етап": Марина Боржемська закрутила новий роман

11:21

Яку ялинку вибрати на Новий рік 2026: гід хвойними красунями

11:11

Нуль підтверджених уражень і мінімум бойових виїздів: ТСК підтвердила законність розформування підрозділу Касьянова

11:06

Британія підготувалася до введення своїх військ в Україну, але є нюанс - ЗМІ

10:57

Шикарний салат на новорічний стіл – секрет в основному інгредієнтіВідео

10:57

До Нового року курс долара може змінитися кардинально: що прогнозує банкір

Реклама
10:52

Бунти проти Кремля: названо ймовірний сценарій перевороту в РФВідео

10:44

"Міс Всесвіт-2025": у Таїланді коронували нову "королеву" - хто вонаФотоВідео

10:43

Довгоочікуване повернення: Дмитро Дікусар з’явиться у "Танцях з зірками" у новому амплуа

10:27

Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати

10:22

Штурмовики РФ масово помирають: військовий розповів про ситуацію в Покровську

10:09

Китайський гороскоп на завтра 22 листопада: Кроликам - заздрість, Собакам - обман

09:57

Гуляйполе під загрозою ізоляції: в ISW розповіли про нову тактику росіян

09:51

"На тлі препаратів": названо причину коми Михайла Клименка

09:47

Хоч до рани прикладай: найввічливіші знаки зодіаку

09:45

Сьогодні - День гідності та свободи: історія свята та привітання

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти