"Злив" даних перед ударом РФ по Тернополю - нардеп відреагував на звинувачення

Юрій Берендій
20 листопада 2025, 17:28
Народний депутат відреагував на звинувачення щодо публікації даних про виробника радіотехніки в Тернополі, що могло стати причиною атаки по місту.
"Злив" даних перед ударом РФ по Тернополю - нардеп відреагував на звинувачення
Нардепа звинуватили у зливі даних перед ударом по Тернополю - він відреагував / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Журналістка звинуватила нардепа в публікації даних про виробництво радіотехніки в Тернополі
  • Нардеп спростував звинувачення наголосивши, що мав дозвіл знімати

Нардепа від фракції "Слуга народу" Олександра Федієнка звинуватили у тому, що він нібито розкрив заборонену інформацію, що, ймовірно, могло стати підставою для російського ракетного удару по Тернополю. Сам Федієнко заперечує, що публікував будь-які дані, які не можна було розголошувати.

Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко опублікувала у Telegram фрагмент відео, яке депутат раніше видалив зі своїх соцмереж.

На записі видно, що під час візиту на виставку парламентар озвучив назву тернопільського заводу, який займається виробництвом радіотехніки.

"Коли ви спитаєте, чому прилетіло в Тернопіль, подивіться на це відео, яке я оприлюднила у себе в ТГ-каналі. Народний депутат Олександр Федієнко, який ще є членом комітету з Нацбезпеки, опублікував у себе на ютуб відео з виставки наших виробників РЕБ. Назвав місце, місто і завод, де це роблять. Відео звісно він видалив. Але ключові шматки я встигла зафіксувати", – написала Юлія Кирієнко-Мерінова.

Дивіться відео нардепа:

'Злив' даних перед ударом РФ по Тернополю - нардеп відреагував на звинувачення
/ Фото: скріншот

За словами журналістки, на відео народний депутат демонструє місце, місто та підприємство, де виготовляють українські засоби РЕБ. У кадрі видно його телефон із датою зйомки — середа, 1-го числа, ймовірно жовтня.

Юлія Кирієнко-Мерінова зауважує, що хоча не можна стверджувати, що ворог визначає цілі виключно за відео депутатів, таке відео могло стати додатковим підтвердженням для російської розвідки того, що в цьому районі є привабливий об’єкт для удару, навіть якщо насправді це не так.

Вона підкреслює, що факт залишається фактом, адже у ролику озвучено назву заводу "Оріон" та навіть показано технічні характеристики продукції, що ніколи не роблять ті, хто працює з подібними чутливими матеріалами.

За її словами, відео було видалене самим депутатом з його YouTube-каналу лише через багато тижнів після публікації — вже після ракетного удару по Тернополю.

Варто зазначити, що будинок у Тернополі, по якому 19 листопада росіяни завдали ракетного удару й де загинули щонайменше 26 осіб, стоїть поруч із радіозаводом "Оріон". Саме про нього згадував Федієнко у своєму відео.

Близьке розташування житлової багатоповерхівки до цього підприємства підтвердив і експерт з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у дописі в Telegram.

Реакція Федієнка

Народний депутат від фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі телеканалу "Київ24" у відповідь на звинувачення зазначив, що мав дозвіл на проведення зйомки, а сама виставка відбулась не в жовтні, а влітку.

"Воно було зроблено десь в середині літа, не знаю, чому кажуть всі про жовтень. Відео не стосується взагалі РЕБу, там був ще з радянських часів телефонний апарат. Коли я знімаю такі сюжети, я завжди питаю дозволу у людей, де я знімаю, що це виставка, там нічого таємного, закритого чи ще чогось я точно не оприлюднював і не казав", — сказав він.

Федієнко наголосив, що у відкритому доступі, зокрема в системі публічних закупівель, можна знайти документи, де вказані назви військових частин і підприємств, включно з тернопільським заводом "Оріон", який постачає ті самі пристрої військовим у 2025 році.

Він також зазначив, що прийшов на виставку як звичайний відвідувач і не був обізнаний щодо особливостей її організації. За його словами, це була публічна комерційна експозиція в Києві, яку проводили відповідальні структури, зокрема й представники Збройних сил України.

Які регіони стануть цілями атак РФ - думка експерта

Як писав Главред, у ніч проти 19 листопада Росія знову здійснила масований удар по Україні. Цілями атак стали житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Львові, Тернополі та на Івано-Франківщині. Тижнем раніше під інтенсивним ударом перебував Київ.

Військовий аналітик Денис Попович у коментарі для 24 Каналу зазначив, що російські атаки мають певну закономірність: спершу удари спрямовують по столиці, а за кілька днів — по західних областях. За його словами, наступною ціллю можуть стати міста Придніпровського регіону — Дніпро, Кременчук і Полтава. Після цього, ймовірно, РФ знову повернеться до обстрілів Києва.

'Злив' даних перед ударом РФ по Тернополю - нардеп відреагував на звинувачення
Звідки і якими ракетами Росія атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удар по Тернополю - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія уранці 19 листопада завдала удару по Тернополю. Одна з ракет поцілила в багатоповерховий будинок. Внаслідок атаки ворога загинули 26 людей. Та вже ввечері сталося справжнє диво — рятувальникам вдалося знайти живого 20-річного хлопця. Він залишався під завалами приблизно до 17:00.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти атакували житлові будинки у Тернополі крилатими ракетами Х-101, випущеними літаками стратегічної авіації.

Після удару ворога у місті й досі вважаються зниклими безвісти 22 людини, їх пошук триває. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Про персону: Олександр Федієнко

Олександр Федієнко — колишній голова правління Інтернет асоціації України. Народний депутат України 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури, пише Вікіпедія.

війна в Україні скандал Тернополь Тернопільська область новини України новини Тернополя
США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

15:30Інтерв'ю
ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

15:07Війна
РФ вже готова до ударів: коли буде новий масований обстріл

РФ вже готова до ударів: коли буде новий масований обстріл

14:53Війна
