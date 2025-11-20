Кому підвищать соцвиплати вже з 1 грудня: названо суму надбавки

Виплати підвищать уперше за 10 років.

Кому з українців підвищать соцвиплати вже з 1 грудня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вперше за 10 років підвищать надбавки для непрацездатних членів сімей Героїв Небесної Сотні

З 1 грудня щомісячна доплата до пенсії у разі втрати годувальника складе 12 971 гривень

Уряд ухвалив постанову, яка підвищує щомісячні доплати для непрацездатних членів сімей Героїв Небесної Сотні.

З 1 грудня 2025 року щомісячна доплата до пенсії у разі втрати годувальника складе 12 971 гривень. Якщо в сім’ї двоє або більше непрацездатних членів, то сума розподілятиметься порівну між ними. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

Наразі ці виплати становлять 5 000 грн, 6 500 грн або 8 000 грн залежно від кількості утриманців, вони були встановлені ще у 2014 році.

"Герої Небесної Сотні стояли за свободу України на Майдані без зброї в руках. Вони боролися за ті самі цінності, за які наші воїни сьогодні стоять на полі бою. Тоді вони встали проти несправедливості, маючи власну гідність і віру в Україну. Саме тому держава сьогодні зобов’язана забезпечити справедливість та гідну підтримку для їхніх родин", - сказав Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

В міністерстві додали, що тепер виплати нараховуватимуться не лише до пенсії у разі втрати годувальника, а й до пенсії за віком або по інвалідності, якщо вона призначена за Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Зазначається, що сьогодні пенсії у зв'язку із втратою годувальника отримують 92 члени сімей 76 Героїв Небесної Сотні, за даними Мінсоцполітики.

Виплати українцям - останні новини

Як писав Главред, Кабінет міністрів України затвердив програму одноразових грошових виплат розміром 6500 гривень для громадян, які потребують найбільшої соціальної підтримки. Програма реалізується в межах пакету "Зимова підтримка".

Крім того, з 1 січня 2026 року в Україні змінюється порядок виплат сім’ям загиблих захисників та інших громадян, які віддали життя під час виконання обов’язків перед державою. Щомісячна допомога сім'ям загиблих зросте на 50%.

Нагадаємо, що у середу, 5 листопада, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про збільшення одноразової допомоги при народженні дитини в Україні до 50 тисяч гривень. Про це повідомив народний депутат, голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев у Telegram.

Про джерело: Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України - центральний орган виконавчої влади, яке формує та реалізує державну політику у сфері соціального захисту. Діяльність Міністерства спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України., пише Вікіпедія.

