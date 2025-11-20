"Як у мами": Орбакайте вразила несподіваною схожістю з Аллою Пугачовою

Крістіна Орбакайте стала відвертішою з шанувальниками.

Крістіна Орбакайте здивувала схожістю з Аллою Пугачовою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова, Крістіна Орбакайте

Ви дізнаєтеся:

Крістіна Орбакайте стала блогером

Чим співачка здивувала шанувальників

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, здивувала шанувальників своєю схожістю із зірковою мамою, співачкою Аллою Пугачовою. Артистка виклала в Instagram відео, де показала свої будні.

Орбакайте, яка останнім часом проводить без нових творчих проектів, несподівано вирішила спробувати себе в ролі блогера. У соцмережах вона виклала ролик, знятий просто під час романтичної вечері з чоловіком. За словами артистки, Михайло Земцов влаштував їй вечір у ресторані з двома зірками "Мішлен", а вона всю вечерю провела з телефоном напереваги, фіксуючи кожен момент. Співачка залишилася задоволена побаченням і навіть заявила, що їй вдалося наїстися.

Крістіна Орбакайте з чоловіком у ресторані / скрін з відео

Фанати були здивовані таким форматом: раніше Орбакайте ретельно оберігала особистий простір і практично не показувала своє побутове життя. Тепер же зірка дозволяє поглянути на себе поза сценою, демонструючи моменти, які раніше залишалися за кадром.

Увагу шанувальників привернула дивовижна схожість Христини із зірковою мамою - співачкою Аллою Пугачовою. Вони помітили, що з віком голос, манери та міміка Орбакайте все більше починає нагадувати Примадонну.

Крістіна Орбакайте - блог в Інстаграм / скрін із відео

"Все більше стаєте схожа на маму, особливо голосом"

"Христина, ви тут дуже схожі на Аллу... міміка, сміх"

"Сміх як у мами!"

Про персону: Крістіна Орбакайте Крістіна Орбакайте - радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).

У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.

