Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Комплексний план закінчення війни - яку угоду підпише Україна з США

Юрій Берендій
20 листопада 2025, 23:32
396
Представники США заявили роботу над всеосяжним планом припинення бойових дій та подальшого підписання відповідної угоди з Україною.
Комплексний план закінчення війни - яку угоду підпише Україна з США
Про що Зеленський говорив з представниками США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі:

  • Україна та США підпишуть угоду
  • В рамках переговорів із Зеленським обговорювались шляхи досягнення миру

Міністр Сухопутних військ США Дев Дрісколл та президент Володимир Зеленський під час зустрічі у четвер обговорили розроблений сторонами "комплексний план завершення війни". Про це сказав керівник пресслужби міністра Сухопутних військ США Дейв Батлер, передає Європейська правда.

Батлер зазначив, що Дрісколл і Зеленський провели розмову, присвячену узгодженню спільного бачення шляхів досягнення миру в Україні.

відео дня

"Вони домовилися про агресивний графік підписання. Спершу буде угода між США та українцями", – додав він.

Він уточнив, що мова йде про всебічний план припинення бойових дій.

За словами речника, президент Трамп направив представників Департаменту Сухопутних військ США, оскільки Сполучені Штати з перших днів були партнерами України. Він підкреслив, що американська місія полягає у тому, щоб і надалі підтримувати Україну.

"І ми тут, щоб переконатися, що це хороший план для українського народу", - резюмував він.

З чим пов'язана активізація США в питанні закінчення війни - думка експерта

Як писав Главред, політичний аналітик Олександр Кочетков зазначає, що США поспішають із дипломатичними ініціативами через ускладнення ситуації на фронті. За його словами, Трампу доповідають про можливу небезпеку прориву оборони, тож він прагне домовитися вже зараз і втілити домовленості, про які говорив із Путіним на Алясці. Якщо ж лінія оборони впаде, Кремль висуватиме значно жорсткіші вимоги, і всі переговори доведеться починати спочатку. Наразі, на думку Кочеткова, ситуація ще дозволяє обмежитися лише виходом України з Донбасу.

Мирний план США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США підготували 28-пунктний план врегулювання війни в Україні. Його текст оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко. У документі прописані політичні, безпекові та економічні кроки для обох сторін, підтверджується суверенітет України та пропонується укласти повну угоду про ненапад між Україною, Росією та європейськими країнами.

За словами речниці адміністрації Дональда Трампа Керолайн Левітт, над цим детальним планом у США працювали протягом останнього місяця.

В Офісі Президента України повідомили, що глава держави отримав від американської сторони цей проєкт, який може стати важливим кроком для посилення дипломатії та наближення припинення війни.

Інші новини:

Про персону: Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України. Веде власний ютюб-канал, коментує події в Україні та світі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мирне врегулювання мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Три дні чекав під руїнами у Тернополі: знайдені тіла дітей і дружини чоловіка, який вижив

Три дні чекав під руїнами у Тернополі: знайдені тіла дітей і дружини чоловіка, який вижив

15:35Україна
США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

15:30Інтерв'ю
ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

15:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Генерація АЕС зросла: які регіони можуть очікувати полегшення зі світлом

Генерація АЕС зросла: які регіони можуть очікувати полегшення зі світлом

Долар рвонув угору, євро летить на дно: новий курс валют на 21 листопада

Долар рвонув угору, євро летить на дно: новий курс валют на 21 листопада

Скільки годин не буде світла - Укренерго опублікувало нові графіки на 21 листопада

Скільки годин не буде світла - Укренерго опублікувало нові графіки на 21 листопада

"Злив" даних перед ударом РФ по Тернополю - нардеп відреагував на звинувачення

"Злив" даних перед ударом РФ по Тернополю - нардеп відреагував на звинувачення

Гороскоп на грудень 2025: життя одного знака зодіаку перевернеться з ніг на голову

Гороскоп на грудень 2025: життя одного знака зодіаку перевернеться з ніг на голову

Останні новини

15:30

Скоро буде на вагу золота: в Україні невпинно дорожчає один продукт

15:30

США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

15:27

У речах з секонд-хенду криється безліч небезпек: як легко провести дезінфекцію

15:12

ТСК намагалась примусово доставити в Верховну Раду керівника фундації DEJURE Михайла Жернакова, який ігнорує всі виклики

15:12

"Стане відомо": Аніта Луценко натякнула на розрив стосунків

Повноцінні домовленості щодо припинення вогню можливі не раніше весни - КочетковПовноцінні домовленості щодо припинення вогню можливі не раніше весни - Кочетков
15:07

ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

14:58

Порошенко вимагає новий Уряд та себе Прем’єром, інакше зриватиме бюджет-2026 та перемовини, - експерт

14:53

РФ вже готова до ударів: коли буде новий масований обстріл

14:51

Переговори Зеленського з Трампом: у Sky News дізналися терміни і тему обговорення

Реклама
14:49

Сніг, мороз та хуртовини: в яких областях різко погіршиться погода

14:23

Найсмачніша намазка з сала до борщу з трьох інгредієнтів: рецепт п'ятихвилинка

14:12

Страва, якою у своїх листах захоплювався Шевченко: рецепт гречаних вареників з сиромВідео

14:11

Можливий коханець Денисенко засвітився з нею в новій ролі - деталі

14:07

Важко з тобою: Джанабаєва показала, як свариться з МеладзеВідео

14:04

Слова "підодіяльник" та "підковдра" варто забути - правильні українські назвиВідео

14:03

Люди, що народилися в ці три місяці, мають рідкісний дар заспокоювати

13:51

Переговори про мирну угоду: Умєров назвав головні умови України

13:49

Експерт з енергетики пояснив, чому графіки відключень світла так часто змінюються

13:27

Неочікуваний стрибок: в Україні ціна на популярний продукт перевищила 600 гривень

13:11

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці пінгвіна в окулярах за 31 секунду

Реклама
12:55

Ворога знищено: у ЗСУ важливий успіх на критичному напрямку під Покровськом

12:54

Продавав Біг-Бен і Білий дім за недорого: історія афериста, якому вірили наївні багатіїВідео

12:52

Назад в СРСР: через проблеми Росія з 2026 року може перейти на карткову систему

12:34

Мамі по плече: Фреймут вивела в люди молодшу доньку, яка різко подорослішалаВідео

12:33

На Україну насувається потужний циклон: які області накриє сніг у вихідні

12:31

Десятки дронів налетіли на Одесу: "Шахеди" падають на будинкиВідео

12:11

"Тут особливий струм і дуже рідна емоція": колишня тренерка "Ліги Сміху"повернулася в проєкт

12:07

"Україна сама себе знищить": експерт сказав, що ховається за "мирним планом"

12:07

"У дуже важкому стані": що відбувається зі Степаном Гігою зараз

12:00

"Нагнали швидких з медиками": ГУР провело вражаючу операцію в тилу ворога

11:59

В Україні стартує "Зимова підтримка": кому і як можна отримати виплати

11:55

Без "Дії" та черг: як легко оформити "тисячу Зеленського"

11:50

СБУ масово затримує навідників на енергетичні об'єкти. Вони вже отримують по 15 років, - експерт

11:46

Чому 22 листопада не можна перевантажуватися: яке церковне свято

11:41

"Наш перший досвід": Могилевська показала зворушливий момент з меншою донечкоюВідео

11:31

Звичайні люди, які стали незламним щитом Харкова: 2+2 покаже воєнну драму "Фортеця"

11:21

"Ніжний етап": Марина Боржемська закрутила новий роман

11:21

Яку ялинку вибрати на Новий рік 2026: гід хвойними красунями

11:11

Нуль підтверджених уражень і мінімум бойових виїздів: ТСК підтвердила законність розформування підрозділу Касьянова

11:06

Британія підготувалася до введення своїх військ в Україну, але є нюанс - ЗМІ

Реклама
10:57

Шикарний салат на новорічний стіл – секрет в основному інгредієнтіВідео

10:57

До Нового року курс долара може змінитися кардинально: що прогнозує банкір

10:52

Бунти проти Кремля: названо ймовірний сценарій перевороту в РФВідео

10:44

"Міс Всесвіт-2025": у Таїланді коронували нову "королеву" - хто вонаФотоВідео

10:43

Довгоочікуване повернення: Дмитро Дікусар з’явиться у "Танцях з зірками" у новому амплуа

10:27

Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати

10:22

Штурмовики РФ масово помирають: військовий розповів про ситуацію в Покровську

10:09

Китайський гороскоп на завтра 22 листопада: Кроликам - заздрість, Собакам - обман

09:57

Гуляйполе під загрозою ізоляції: в ISW розповіли про нову тактику росіян

09:51

"На тлі препаратів": названо причину коми Михайла Клименка

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти