Комплексний план закінчення війни - яку угоду підпише Україна з США

Представники США заявили роботу над всеосяжним планом припинення бойових дій та подальшого підписання відповідної угоди з Україною.

Про що Зеленський говорив з представниками США

Україна та США підпишуть угоду

В рамках переговорів із Зеленським обговорювались шляхи досягнення миру

Міністр Сухопутних військ США Дев Дрісколл та президент Володимир Зеленський під час зустрічі у четвер обговорили розроблений сторонами "комплексний план завершення війни". Про це сказав керівник пресслужби міністра Сухопутних військ США Дейв Батлер, передає Європейська правда.

Батлер зазначив, що Дрісколл і Зеленський провели розмову, присвячену узгодженню спільного бачення шляхів досягнення миру в Україні.

"Вони домовилися про агресивний графік підписання. Спершу буде угода між США та українцями", – додав він.

Він уточнив, що мова йде про всебічний план припинення бойових дій.

За словами речника, президент Трамп направив представників Департаменту Сухопутних військ США, оскільки Сполучені Штати з перших днів були партнерами України. Він підкреслив, що американська місія полягає у тому, щоб і надалі підтримувати Україну.

"І ми тут, щоб переконатися, що це хороший план для українського народу", - резюмував він.

З чим пов'язана активізація США в питанні закінчення війни - думка експерта

Як писав Главред, політичний аналітик Олександр Кочетков зазначає, що США поспішають із дипломатичними ініціативами через ускладнення ситуації на фронті. За його словами, Трампу доповідають про можливу небезпеку прориву оборони, тож він прагне домовитися вже зараз і втілити домовленості, про які говорив із Путіним на Алясці. Якщо ж лінія оборони впаде, Кремль висуватиме значно жорсткіші вимоги, і всі переговори доведеться починати спочатку. Наразі, на думку Кочеткова, ситуація ще дозволяє обмежитися лише виходом України з Донбасу.

Мирний план США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США підготували 28-пунктний план врегулювання війни в Україні. Його текст оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко. У документі прописані політичні, безпекові та економічні кроки для обох сторін, підтверджується суверенітет України та пропонується укласти повну угоду про ненапад між Україною, Росією та європейськими країнами.

За словами речниці адміністрації Дональда Трампа Керолайн Левітт, над цим детальним планом у США працювали протягом останнього місяця.

В Офісі Президента України повідомили, що глава держави отримав від американської сторони цей проєкт, який може стати важливим кроком для посилення дипломатії та наближення припинення війни.

Про персону: Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України. Веде власний ютюб-канал, коментує події в Україні та світі.

