В ЄС виступили проти 'мирного плану' США через принизливі вимоги - Reuters

Такі умови плану союзники України давно вважають рівносильними капітуляції.

https://glavred.net/world/v-es-vystupili-protiv-mirnogo-plana-ssha-iz-za-unizitelnyh-trebovaniy-reuters-10717268.html Посилання скопійоване

В ЄС виступили проти "мирного плану" США / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

Європейські країни проти нового "мирного плану" США

Вони не готові прийняти вимоги, які стосуються поступок територіями

Європейські країни виступили проти нового "мирного плану" США щодо завершення війни Росії проти України, який, ймовірно, вимагатиме від Києва відмови від більшої кількості територій та часткового роззброєння. Про це пише Reuters.

Зазначається, що такі умови союзники України давно вважають рівносильними капітуляції.

відео дня

Відомо, що міністри закордонних справ Європейського Союзу, які зустрілися сьогодні в Брюсселі, надто детально не коментували "мирний план" США, який ще не був оприлюднений. Але вони чітко дали зрозуміти, що не приймуть вимоги для України, які стосуються поступок територіями.

"Українці хочуть миру - справедливого миру, який поважає суверенітет кожного, міцного миру, який не може бути поставлений під сумнів майбутньою агресією. Але мир не може бути капітуляцією", - сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Що відомо про "мирний план" США

В Financial Times раніге повідомляли, що "мирний план" США закликає Україну відмовитися від ключових категорій озброєння та включатиме скорочення військової допомоги США, яка була життєво важливою для оборони, що потенційно зробить країну вразливою до майбутньої російської агресії.

Зазначається, що він містить положення, що відображають давні політичні цілі Кремля.

Переговори про завершення війни - останні новини України

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів у Стамбулі з Реджепом Тайїпом Ердоганом заявив , що Туреччина може надати майданчик для переговорів про завершення війни.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що спілкування між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним є необхідним елементом для пошуку шляхів завершення російсько-української війни.

Раніше аступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця говорив, що мирні переговори з Росією цьогоріч завершилися майже безрезультатно. Наразі переговори з Москвою припинено.

Читайте також:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред