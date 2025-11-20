Трамп погодив мирний план США на 28 пунктів - в Bloomberg розкрили його зміст

Відомі деталі спірного "мирного плану" США із 28 пунктів, який передбачає значні поступки від України й викликає занепокоєння Європи, вказує ЗМІ.

https://glavred.net/war/tramp-soglasoval-mirnyy-plan-ssha-na-28-punktov-v-bloomberg-raskryli-ego-soderzhanie-10717427.html Посилання скопійоване

Що включає в себе мирний план США на 28 пунктів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі Bloomberg:

Зеленський отримав сигнали від США щодо мирного плану

Розкрито деталі плану США щодо закінчення війни

Оприлюднено нові подробиці так званого американського "мирного плану" із 28 пунктів, який був підготовлений за участі російської сторони. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

У публікації зазначається, що Володимир Зеленський намагається протистояти можливій принизливій угоді, яку пропонують представники США.

відео дня

"Зеленський отримав сигнали від США, що він повинен прийняти угоду, розроблену в консультації з Москвою", - повідомило Bloomberg з посиланням джерело, знайоме з ситуацією.

Високопоставлений американський чиновник підтвердив, що президент Дональд Трамп схвалює цей план. Остання ініціатива адміністрації Трампа щодо відновлення переговорів передбачає документ із 28 пунктів, створений за аналогією з домовленостями про припинення вогню в Газі. План містить відомі вимоги Росії щодо поступок, які Київ послідовно відкидав і які залишаються головною перешкодою для досягнення будь-якого прогресу на шляху до перемир’я.

За даними поінформованого джерела, у пропозиції містяться ключові вимоги до України, серед яких:

передача Росії частини територій на сході Донбасу, які зараз контролює Україна;

скасування запроваджених проти РФ санкцій;

припинення розслідувань воєнних злочинів, скоєних російською стороною;

згода України на встановлення ліміту щодо чисельності власних Збройних сил.

"Це зробить Україну вразливою до будь-якої нової наступальної операції, яку може розпорядитися президент Росії Володимир Путін, який схвалив попередню мирну угоду з Києвом щодо Сходу України перед початком вторгнення 2022 року", - вказується у матеріалі.

Європейські дипломати ставляться до можливості укладення угоди з недовірою, наголошуючи, що Путін має репутацію політика, який під тиском демонструє поступливість, хоча це не завжди відображає реальні наміри. Тим часом, за даними поінформованих джерел, Кремль намагається заблокувати запровадження американських санкцій проти "Роснефти" та "Лукойлу", які мають набути чинності у п’ятницю.

Повідомляється, що секретар РНБО України Рустем Умеров цього тижня зустрівся у Маямі зі Стівом Віткоффом і отримав інформацію про план, що, на думку джерел видання Bloomberg, виглядає більш вигідним для Росії.

В Bloomberg вказали на те, що Віткофф протягом місяця розробляв цей документ, враховуючи позиції Києва й Москви щодо можливих умов припинення війни, і, за словами високопоставленого американського посадовця, план передбачає взаємні поступки.

Як зазначають інші співрозмовники, українські та європейські представники поки не розуміють, які наслідки може мати відмова Києва від цього плану. При цьому Україна й надалі залежить від американських розвідувальних даних у сфері протиповітряної оборони та від озброєння США, значна частина якого фінансується європейськими партнерами.

Що стало основою американського плану закінчення війни - думка експерта

Як писав Главред, політичний аналітик Олександр Кочетков наголосив, що так званий "таємний план" насправді таким не є. За його словами, про нього було відомо ще після перемовин у Стамбулі 2022 року, і всі учасники того процесу підтверджують, що Росія відтоді взагалі не змінила своїх вимог.

"У даному випадку це варіація плану РФ щодо захоплення принаймні частини української території та створення хаосу і політичного протистояння на решті неокупованій території. Розрахунок на те, що Україна сама себе знищить, і тоді вже Росія зможе і далі, "дипломатичним" шляхом, захопити й інші українські території, які її цікавлять", - вказав він.

Мирний план США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський 20 листопада повідомив міністру армії США Деніелу Дрісколлу, що готовий працювати з адміністрацією Дональда Трампа над новим планом мирного врегулювання війни. Про це пише Axios. План передбачає можливі значні поступки з боку України, зокрема передачу Росії частини територій, що нині перебувають під контролем Києва. Попри це, Зеленський не відкинув ініціативу, а погодився обговорити її. В Офісі президента уточнили, що він планує найближчим часом поговорити про деталі з Трампом.

Упродовж останнього місяця США працюють над докладним планом завершення війни між Росією та Україною, повідомила речниця адміністрації президента Дональда Трампа Керолайн Левітт.

Держсекретар Марко Рубіо, коментуючи цей "мирний план", підкреслив, що Вашингтон формує пропозиції з урахуванням позицій обох сторін конфлікту.

Інші новини:

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред