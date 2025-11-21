СолоХа показала крихітку-сина: "Народився маленький"

Стисло:
- Три місяці тому СолоХа народила сина
- Зараз співачка ділиться фото з його першої фотосесії
17 серпня українська співачка СолоХа (Тереза Балашова) втретє стала мамою. Син артистки з'явився передчасно шляхом кесаревого розтину - під час операції Балашова втратила багато крові. Хлопчик, якому дали ім'я Акім, при народженні важив лише 2820 грамів.
Вагу сина у своєму блозі в Instagram нещодавно розкрила сама СолоХа. Вона поділилася знімком, зробленим через півтора місяця після народження Акіма - для першої фотосесії їм довелося чекати, щоб малюк трохи набрав вагу.
Також співачка розповіла, що Акім, якому зараз уже три місяці, перебуває на змішаному харчуванні - СолоХа годує сина груддю, і підгодовує дитячою сумішшю.
У коментарях шанувальники артистки розчулені милим фото хлопчика, і бажають йому та мамі здоров'я і щастя.
Про персону СолоХа
СолоХа (раніше - Тереза Франк; справжнє ім'я - Тереза Балашова) - українська співачка, ведуча шоу "Модна правда". Відома своїми яскравими образами та незвичайними кліпами. Лауреатка премії "Кришталевий мікрофон". Найспортивніша співачка України (за версією Книги рекордів України).
