СолоХа показала крихітку-сина: "Народився маленький"

Треті пологи були непростими для СолоХи.

СолоХа співачка - зірка показала третю дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official

Три місяці тому СолоХа народила сина

Зараз співачка ділиться фото з його першої фотосесії

17 серпня українська співачка СолоХа (Тереза Балашова) втретє стала мамою. Син артистки з'явився передчасно шляхом кесаревого розтину - під час операції Балашова втратила багато крові. Хлопчик, якому дали ім'я Акім, при народженні важив лише 2820 грамів.

Вагу сина у своєму блозі в Instagram нещодавно розкрила сама СолоХа. Вона поділилася знімком, зробленим через півтора місяця після народження Акіма - для першої фотосесії їм довелося чекати, щоб малюк трохи набрав вагу.

Також співачка розповіла, що Акім, якому зараз уже три місяці, перебуває на змішаному харчуванні - СолоХа годує сина груддю, і підгодовує дитячою сумішшю.

У коментарях шанувальники артистки розчулені милим фото хлопчика, і бажають йому та мамі здоров'я і щастя.

СолоХа співачка - зірка показала третю дитину / фото: instagram.com/soloha_official

СолоХа співачка - зірка показала третю дитину / фото: instagram.com/soloha_official

Про персону СолоХа СолоХа (раніше - Тереза Франк; справжнє ім'я - Тереза Балашова) - українська співачка, ведуча шоу "Модна правда". Відома своїми яскравими образами та незвичайними кліпами. Лауреатка премії "Кришталевий мікрофон". Найспортивніша співачка України (за версією Книги рекордів України).

