"Це був цікавий досвід": що відбувається в особистому житті Ярослава Грубича

Син Костянтина Грубича розповів про увагу та плани на майбутнє.

Ярослав Грубич особисте життя - які плани будує Грубич-молодший / колаж: Главред, фото: facebook.com/yarhrubych

Чи вільне серце Ярослава Грубича

Як складається його особисте життя після втрати руки

Ярослав Грубич, син українського ведучого Костянтина Грубича, втратив руку на полі бою. Про свій досвід життя з цим він ділиться в соціальних мережах - розповідає, як проходить реабілітація, і як психологічно приймає ампутацію.

У нещодавньому інтерв'ю для "Наодинці з Гламуром" Грубич зізнався, що наразі він не має коханої, хоч на особистому фронті зовсім не затишшя - він привертає увагу жінок. Однак у нові стосунки вступати не поспішає.

"Моє серце вільне. Я всім відповідаю, але зараз у мене вся енергія йде на лікування. Можливо, пізніше. Та й нові стосунки починати цікавіше вже з протезом. Є такі, які дуже настирливі, хочуть під'їхати до лікарні, з деякими ми бачилися. Це був цікавий досвід для мене, бо раніше у мене не було аж такої уваги. Я думаю, що це буде пізніше. Все ж таки здоровий глузд має перемогти, і треба вилікуватися", - поділився син Костянтина Грубича.

Також він зазначив, що планує розповісти, якщо в його особистому житті щось зміниться. Таким чином Ярослав хоче показати, що щасливе майбутнє є навіть після серйозних травм.

Ярослав Грубич особисте життя - які плани будує Грубич-молодший / Скриншот YouTube

Про персону: Костянтин Грубич Костянти́н Володи́мирович Грубич (нар. 20 серпня 1968, Полтава) — журналіст, ведучий телепрограми "Знак якості" та "Твій День", повідомляє Вікіпедія.

