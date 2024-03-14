"Україна втратить більше територій": директор ЦРУ описав 2 сценарії війни до кінця 2024 року

Ситуація на полі бою буде сильно залежати від американської допомоги, зазначає Бернс.

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Директор ЦРУ Выльям Бернс описав 2 сценарії війни до кінця 2024 року/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови щодо припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс під час слухань у Палаті представників США, повідомляє "Голос Америки".

"Без додаткової допомоги (США – ред.) ви побачите ще більше Авдіївок. Україна втратить більше територій, попри свою відвагу та наполегливість. І з часом – значні території", – вважає Бернс. відео дня

Також директор ЦРУ наголосив, що Путін "не зацікавлений у компромісах", а хоче таких переговорів, під час яких він міг би диктувати свої умови. Бернс зазначив, що у разі неотримання допомоги від США українці можуть зіткнутися з таким майбутнім уже через рік.

У той же час, за його словами, якби Україна отримала допомогу від США і Європи, то до кінця цього року могла б примусити російських окупантів до переговорів з сильної позиції Києва.

"Можна підірвати зарозумілість Путіна і його впевненість, що час нібито на його боці, і поставити Україну в таке положення, де вона могла б вести переговори про результат з позиції відносної сили", – зазначив Бернс.

Директор ЦРУ вважає, що ситуація на полі бою в Україні до кінця цього року залежатиме саме від американської допомоги.

Що таке ЦРУ? Центральне розвідувальне управління (ЦРУ, Central Intelligence Agency, CIA) – головне розвідувальне управління при уряді США, основна функція якого полягає в отриманні та обробці інформації щодо іноземних урядів, корпорацій та людей, у звітуванні про отриману інформацію відповідним гілкам уряду, пише Вікіпедія.

Допомога Україні від США

У середині лютого Сенат США остаточно підтримав законопроект, що передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів допомоги для України. Однак, республіканці в Палаті представників відмовляються розглядати даний законопроект пояснюючи це загостренням ситуації на кордоні з Мексикою. Після цього стало відомо, що у США намагаються виділити допомогу Україні в обхід спікера Джонсона. У Палаті представників хочуть прийняти петицію про звільнення, яка розблокує голосування.

Нагадаємо, що США оголосили перший пакет допомоги Україні у цьому році. Білий дім оголосив у вівторок, 12 березня, новий пакет військової допомоги для України на 300 млн доларів. Це перший пакет озброєнь від США у 2024 році – востаннє таке оголошення було наприкінці грудня.

Полковник ЗСУ дав тривожний прогноз і зазначив, що наступ українських військових неможливий без допомоги США. Українські військові не зможуть наступати на фронті без допомоги від США. Допомоги від країн Європи буде достатньо лише для того, щоб утримувати лінію фронту, наголосив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

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