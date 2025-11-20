В Україну йде справжнє потепління: які регіони розігріє до +20 градусів

Синоптикиня сказала, що лише в деяких областях втримається холодна погода.

Прогноз погоди на 21 листопада / фото: УНІАН

Погода в Україні у п’ятницю, 21 листопада, порадує теплом. В деяких регіонах замість холодів очікується потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Враховуючи, що в нас зараз холодно, питання потепління треба ставити наперед. Тому у прогнозі на завтра, 21-ше листопада, одразу повідомляю, що очікується потепління! Звісно, що не повсюди", - написала вона.

Карта температури повітря / фото: t.me/PohodaNatalka

За її словами, завтра в більшості областей України температура повітря підвищиться і становитиме протягом дня +9…+14 градусів. На півдні та подекуди в центрі +12…+18 градусів, в Криму та на Херсонщині до +20 градусів.

Водночас, у північній частині у п’ятницю передбачається +8…+12 градусів проти сьогоднішніх +3…+7 градусів. І лише в західних областях втримається холодна погода, там очікується +2…+7 градусів.

Синоптикиня додала, що дощі завтра пройдуть на півночі, у центрі України, у західних областях - дощ та мокрий сніг, на півдні та на сході - без опадів.

Погода 21 листопада / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 21 листопада переважатиме хмарна волога погода з дощем. Також в столиці потепліє до +9 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Погода до кінця листопада

Заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова говорила, що до кінця листопада варто очікувати різке похолодання, яке прийде, приблизно, з 25 листопада і протримається до 3 грудня.

У цей період мінімальна температура може доходити до -9…-12 градусів у нічний час. Денна температура буде близько 0 градусів.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко раніше говорила, що 20 листопада в Україні переважатиме холодна погода. У деяких регіонах очікується навіть мороз.

Також повідомлялось, що 21 листопада в Україну прийде потепління. Воно протримається лише кілька днів. Надалі буде холодна погода.

Водночас, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що 21 листопада під впливом антициклону у всіх регіонах України переважатиме малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями у центральних та південних областях можливий туман.

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів.

