Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чому годин без світла стало більше - названо причину зміни графіків відключень

Юрій Берендій
20 листопада 2025, 22:36
1444
Відключення світла стають тривалішими через тактику ворожих обстрілів, яка передбачає, зокрема й удари по енергетичних мережах, вказав Коваленко.
Чому годин без світла стало більше - названо причину зміни графіків відключень
Графіки відключень світла - чому годин без світла стало більше / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Годин без світла для українців стає більше
  • Ворог б'є не лише по електростанціях, а й по енергетичних мережах

Графіки відключень світла в Україні стають дедалі жорсткішими через удари росіяни не лише по генерації електроенергії, а й по мережах її доставки. Про це заявив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко у дописі в Facebook.

Чому годин без світла стає більше

Коваленко пояснив, що тривалість відключень світла збільшилася, оскільки російські удари спрямовані не лише на електростанції, а й на енергетичні мережі. Через це передавати електроенергію від працюючих атомних станцій стає дедалі важче.

відео дня

Під обстріли потрапили сім областей, через пошкодження мереж три АЕС змушені були зменшити потужність, ще дві з початку листопада працюють у режимі обмеженої генерації та після останньої атаки втратили додаткову високовольтну лінію.

За його словами, одна атомна станція також позбулася частини зовнішнього підключення.

Він робить висновок, що у підсумку чотири з дев’яти реакторів працюють не на повну силу, при цьому тривають ремонтні роботи на ряді ліній, а похолодання лише збільшує навантаження на енергосистему.

"Повірте, енергетики працюють 24/7 та щодня роблять усе можливе, щоб світла стало більше. Але з кожним обстрілом стає складніше. Проте ми тримаємось", - резюмував він.

Чи варто очікувати на покращення ситуації із світлом - думка експерта

Як писав Главред, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі УНІАН наголосив, що українцям не варто розраховувати на помітне полегшення ситуації зі світлом 21 листопада.

За його оцінкою, значних змін у графіках відключень завтра не буде, але вже на вихідних можливе покращення завдяки поєднанню відновлення роботи підстанцій та традиційному зниженню споживання електроенергії.

Чому годин без світла стало більше - названо причину зміни графіків відключень
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, більше 30% мережі мобільного оператора "Київстар" станом на ранок 20 листопада залишаються без електропостачання через масштабні відключення. Про це повідомив CEO компанії Олександр Комаров, закликавши користувачів фіксованого інтернету забезпечити резервне живлення роутерів, аби довше залишатися на зв’язку.

В Україні завтра, 21 листопада, також діятимуть графіки відключення електроенергії — від 2,5 черги (10 годин) до 4 черг (16 годин). Про це повідомили в Укренерго.

Значного погіршення ситуації в енергосистемі через сильні морози поки не очікують. Утім, через регулярні удари Росії варто бути готовими до різних сценаріїв, зазначив глава Укренерго Віталій Зайченко.

Інші новини:

Про джерело: Yasno

YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги.

Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

відключення новини України відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни

15:30Інтерв'ю
ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

15:07Війна
РФ вже готова до ударів: коли буде новий масований обстріл

РФ вже готова до ударів: коли буде новий масований обстріл

14:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
Генерація АЕС зросла: які регіони можуть очікувати полегшення зі світлом

Генерація АЕС зросла: які регіони можуть очікувати полегшення зі світлом

Долар рвонув угору, євро летить на дно: новий курс валют на 21 листопада

Долар рвонув угору, євро летить на дно: новий курс валют на 21 листопада

Скільки годин не буде світла - Укренерго опублікувало нові графіки на 21 листопада

Скільки годин не буде світла - Укренерго опублікувало нові графіки на 21 листопада

"Злив" даних перед ударом РФ по Тернополю - нардеп відреагував на звинувачення

"Злив" даних перед ударом РФ по Тернополю - нардеп відреагував на звинувачення

Гороскоп на грудень 2025: життя одного знака зодіаку перевернеться з ніг на голову

Гороскоп на грудень 2025: життя одного знака зодіаку перевернеться з ніг на голову

Останні новини

15:27

У речах з секонд-хенду криється безліч небезпек: як легко провести дезінфекцію

15:12

ТСК намагалась примусово доставити в Верховну Раду керівника фундації DEJURE Михайла Жернакова, який ігнорує всі виклики

15:12

"Стане відомо": Аніта Луценко натякнула на розрив стосунків

15:07

ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

14:58

Порошенко вимагає новий Уряд та себе Прем’єром, інакше зриватиме бюджет-2026 та перемовини, - експерт

Повноцінні домовленості щодо припинення вогню можливі не раніше весни - КочетковПовноцінні домовленості щодо припинення вогню можливі не раніше весни - Кочетков
14:53

РФ вже готова до ударів: коли буде новий масований обстріл

14:51

Переговори Зеленського з Трампом: у Sky News дізналися терміни і тему обговорення

14:49

Сніг, мороз та хуртовини: в яких областях різко погіршиться погода

14:23

Найсмачніша намазка з сала до борщу з трьох інгредієнтів: рецепт п'ятихвилинка

Реклама
14:12

Страва, якою у своїх листах захоплювався Шевченко: рецепт гречаних вареників з сиромВідео

14:11

Можливий коханець Денисенко засвітився з нею в новій ролі - деталі

14:07

Важко з тобою: Джанабаєва показала, як свариться з МеладзеВідео

14:04

Слова "підодіяльник" та "підковдра" варто забути - правильні українські назвиВідео

14:03

Люди, що народилися в ці три місяці, мають рідкісний дар заспокоювати

13:51

Переговори про мирну угоду: Умєров назвав головні умови України

13:49

Експерт з енергетики пояснив, чому графіки відключень світла так часто змінюються

13:27

Неочікуваний стрибок: в Україні ціна на популярний продукт перевищила 600 гривень

13:11

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці пінгвіна в окулярах за 31 секунду

12:55

Ворога знищено: у ЗСУ важливий успіх на критичному напрямку під Покровськом

12:54

Продавав Біг-Бен і Білий дім за недорого: історія афериста, якому вірили наївні багатіїВідео

Реклама
12:52

Назад в СРСР: через проблеми Росія з 2026 року може перейти на карткову систему

12:34

Мамі по плече: Фреймут вивела в люди молодшу доньку, яка різко подорослішалаВідео

12:33

На Україну насувається потужний циклон: які області накриє сніг у вихідні

12:31

Десятки дронів налетіли на Одесу: "Шахеди" падають на будинкиВідео

12:11

"Тут особливий струм і дуже рідна емоція": колишня тренерка "Ліги Сміху"повернулася в проєкт

12:07

"Україна сама себе знищить": експерт сказав, що ховається за "мирним планом"

12:07

"У дуже важкому стані": що відбувається зі Степаном Гігою зараз

12:00

"Нагнали швидких з медиками": ГУР провело вражаючу операцію в тилу ворога

11:59

В Україні стартує "Зимова підтримка": кому і як можна отримати виплати

11:55

Без "Дії" та черг: як легко оформити "тисячу Зеленського"

11:50

СБУ масово затримує навідників на енергетичні об'єкти. Вони вже отримують по 15 років, - експерт

11:46

Чому 22 листопада не можна перевантажуватися: яке церковне свято

11:41

"Наш перший досвід": Могилевська показала зворушливий момент з меншою донечкоюВідео

11:31

Звичайні люди, які стали незламним щитом Харкова: 2+2 покаже воєнну драму "Фортеця"

11:21

"Ніжний етап": Марина Боржемська закрутила новий роман

11:21

Яку ялинку вибрати на Новий рік 2026: гід хвойними красунями

11:11

Нуль підтверджених уражень і мінімум бойових виїздів: ТСК підтвердила законність розформування підрозділу Касьянова

11:06

Британія підготувалася до введення своїх військ в Україну, але є нюанс - ЗМІ

10:57

Шикарний салат на новорічний стіл – секрет в основному інгредієнтіВідео

10:57

До Нового року курс долара може змінитися кардинально: що прогнозує банкір

Реклама
10:52

Бунти проти Кремля: названо ймовірний сценарій перевороту в РФВідео

10:44

"Міс Всесвіт-2025": у Таїланді коронували нову "королеву" - хто вонаФотоВідео

10:43

Довгоочікуване повернення: Дмитро Дікусар з’явиться у "Танцях з зірками" у новому амплуа

10:27

Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати

10:22

Штурмовики РФ масово помирають: військовий розповів про ситуацію в Покровську

10:09

Китайський гороскоп на завтра 22 листопада: Кроликам - заздрість, Собакам - обман

09:57

Гуляйполе під загрозою ізоляції: в ISW розповіли про нову тактику росіян

09:51

"На тлі препаратів": названо причину коми Михайла Клименка

09:47

Хоч до рани прикладай: найввічливіші знаки зодіаку

09:45

Сьогодні - День гідності та свободи: історія свята та привітання

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти