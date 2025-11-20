Чому годин без світла стало більше - названо причину зміни графіків відключень

Відключення світла стають тривалішими через тактику ворожих обстрілів, яка передбачає, зокрема й удари по енергетичних мережах, вказав Коваленко.

https://glavred.net/ukraine/pochemu-chasov-bez-sveta-stalo-bolshe-nazvana-prichina-izmeneniya-grafikov-otklyucheniy-10717451.html Посилання скопійоване

Графіки відключень світла - чому годин без світла стало більше / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Годин без світла для українців стає більше

Ворог б'є не лише по електростанціях, а й по енергетичних мережах

Графіки відключень світла в Україні стають дедалі жорсткішими через удари росіяни не лише по генерації електроенергії, а й по мережах її доставки. Про це заявив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко у дописі в Facebook.

Чому годин без світла стає більше

Коваленко пояснив, що тривалість відключень світла збільшилася, оскільки російські удари спрямовані не лише на електростанції, а й на енергетичні мережі. Через це передавати електроенергію від працюючих атомних станцій стає дедалі важче.

відео дня

Під обстріли потрапили сім областей, через пошкодження мереж три АЕС змушені були зменшити потужність, ще дві з початку листопада працюють у режимі обмеженої генерації та після останньої атаки втратили додаткову високовольтну лінію.

За його словами, одна атомна станція також позбулася частини зовнішнього підключення.

Він робить висновок, що у підсумку чотири з дев’яти реакторів працюють не на повну силу, при цьому тривають ремонтні роботи на ряді ліній, а похолодання лише збільшує навантаження на енергосистему.

"Повірте, енергетики працюють 24/7 та щодня роблять усе можливе, щоб світла стало більше. Але з кожним обстрілом стає складніше. Проте ми тримаємось", - резюмував він.

Чи варто очікувати на покращення ситуації із світлом - думка експерта

Як писав Главред, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі УНІАН наголосив, що українцям не варто розраховувати на помітне полегшення ситуації зі світлом 21 листопада.

За його оцінкою, значних змін у графіках відключень завтра не буде, але вже на вихідних можливе покращення завдяки поєднанню відновлення роботи підстанцій та традиційному зниженню споживання електроенергії.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, більше 30% мережі мобільного оператора "Київстар" станом на ранок 20 листопада залишаються без електропостачання через масштабні відключення. Про це повідомив CEO компанії Олександр Комаров, закликавши користувачів фіксованого інтернету забезпечити резервне живлення роутерів, аби довше залишатися на зв’язку.

В Україні завтра, 21 листопада, також діятимуть графіки відключення електроенергії — від 2,5 черги (10 годин) до 4 черг (16 годин). Про це повідомили в Укренерго.

Значного погіршення ситуації в енергосистемі через сильні морози поки не очікують. Утім, через регулярні удари Росії варто бути готовими до різних сценаріїв, зазначив глава Укренерго Віталій Зайченко.

Інші новини:

Про джерело: Yasno YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги. Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред