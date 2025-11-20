Віцепрезидент США пропонує Україні забути про війну і почати 'культурний обмін' із РФ

Трамп хоче, щоб Україна та Росія відновили туристичні та культурні зв'язки.

https://glavred.net/war/vice-prezident-ssha-predlagaet-ukraine-zabyt-o-voyne-i-nachat-kulturnyy-obmen-s-rf-10717418.html Посилання скопійоване

Венс запропонував Україні та РФ торгувати і подорожувати / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези віцепрезидента США:

Трамп хоче завершення війни між Україною та Росією

Країни мають відновити торгівлю, туризм і культурний обмін

Мир принесе користь усім американцям

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб війна між Україною та Росією завершилася, а відносини між країнами повернулися до партнерства. Дві держави мають відновити торгівлю, туристичні зв’язки та культурний обмін. Таку заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

За його словами, Трамп прагне бачити світ, у якому "люди займаються торгівлею один з одним, а не вбивають один одного". Американський лідер, на його Венса, є жорсткою людиною, але не схильний до насильства.

відео дня

"Він вважає: чому б вам не перестати вбивати один одного і не почати торгувати один з одним? Чому, замість того, щоб Росія і Україна вбивали одна одну, їм не почати вести торгівлю, подорожувати між двома країнами, брати участь у якомусь культурному обміні?" - сказав віцепрезидент США.

Венс додав, що якщо у світі буде більше миру, це принесе користь усім американцям. Саме тому Трамп продовжить домагатися завершення воєн.

Чому саме зараз з'явився "мирний план" США - думка експерта

В останні дні помітно активізувалися дипломатичні зусилля США щодо обговорення плану завершення війни Росії проти України. Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що поспіх зумовлений погіршенням ситуації на фронті.

За його словами, Трампу доповідають про складність обстановки на лінії фронту і існує ризик, що оборона може не витримати. Тому американський лідер прагне домовлятися вже зараз, реалізуючи те, про що говорив із Путіним на Алясці. Кочетков підкреслив, що у випадку обвалу фронту Кремль вимагатиме значно більше і переговори доведеться починати знову.

План США щодо завершення війни в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа нібито веде роботу з Росією над планом припинення війни в Україні, який, за даними Financial Times, фактично прирівнюється до капітуляції України.

За інформацією кореспондента Крістофера Міллера, план передбачає скорочення української армії вдвічі, відмову від частини озброєння та територій Донбасу, а також визнання російської мови офіційною та надання статусу місцевій гілці Російської православної церкви. Водночас США можуть зменшити військову допомогу Україні, що робить країну більш вразливою до майбутньої агресії.

Європейські країни відкинули новий "мирний план" США, який міг передбачати відмову Києва від частини територій і роззброєння. Союзники підкреслили, що мир не може означати капітуляцію.

Крім цього, речниця адміністрації Керолайн Левітт підтвердила, що протягом останнього місяця США розробляють план припинення війни між Росією та Україною. Наразі спецпредставник Стів Віткоффіт збирає пропозиції від обох сторін, а Трамп поінформований і підтримує роботу над планом.

Читайте також:

Хто такий Джей Ді Венс Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.

У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року. Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії. Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред